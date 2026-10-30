Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni. Noiembrie începe cu ploi și ninsori. În București vor fi nopți geroase

1 minut de citit Publicat la 08:24 30 Oct 2026 Modificat la 09:07 30 Oct 2026

Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni. Noiembrie începe cu ploi și ninsori. În București, vor fi nopți geroase. Sursa colaj foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri prognoza meteo actualizată pentru luna noiembrie. În prima parte a lunii, temperaturile se vor situa sub valorile obișnuite pentru această perioadă, în timp ce precipitațiile vor fi mai abundente decât în mod normal în mai multe zone ale țării. Ulterior, vremea va intra într-un proces de încălzire treptată, valorile termice urmând să se apropie de mediile climatologice specifice lunii noiembrie.

Vremea pentru săptămâna 2 - 9 noiembrie: Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sudice și estice și local în cele vestice și centrale, dar și deficitar în extremitatea de nord-vest a țării.

Prognoza meteo pentru săptămâna 9 - 16 noiembrie: Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cum va fi vremea în săptămâna 16 - 23 noiembrie: Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru acest interval, dar cu posibilitatea unui ușor deficit în regiunile sudice, și a unui ușor excedent în cele nord-vestice.

Prognoza meteo pentru săptămâna 23 - 30 noiembrie: Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

Potrivit meteorologilor, în București, vor fi nopți geroase în ultima lună de toamnă a acestui an.

Cele mai noi prognoze sezoniere pentru iarna 2026-2027 indică o iarnă cu mai puțină zăpadă decât în mod normal în cele mai multe ţări din Europa, inclusiv în România. În aceste condiții, în ţara noastră, primele luni ale sezonului rece ar putea aduce ninsori mai puține decât în mod obișnuit, urmând ca episoadele cu manifestări specifice unei ierni autentice să se facă simțite mai ales în a doua parte a sezonului.