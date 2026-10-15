Cum se anunță iarna în România și în restul Europei: Ninsorile serioase vin târziu, vom avea zăpadă chiar și la primăvară

Cele mai noi prognoze sezoniere pentru iarna 2026-2027 indică o iarnă cu mai puțină zăpadă decât în mod normal în cea mai mare parte a Europei. Foto: severe weather

Cele mai noi prognoze sezoniere pentru iarna 2026-2027 indică o iarnă cu mai puțină zăpadă decât în mod normal în cea mai mare parte a Europei. Actualizarea din octombrie a înrăutățit perspectiva față de cea din septembrie, iar cele șase modele analizate merg acum în aceeași direcție: vestul, centrul și sudul continentului ar urma să aibă un sezon mai slab din punct de vedere al ninsorilor, scrie Severe Weather Europe.

Semnalul este pus în principal pe seama unui episod foarte puternic de El Niño, care influențează circulația atmosferică la scară largă și ar urma să își lase amprenta asupra vremii până în primăvara lui 2027. La nivelul întregii emisfere nordice, modelele arată o redistribuire clară a zonelor cu ninsori abundente, cu mai multă zăpadă în sudul și centrul Statelor Unite și mai puțină în Canada și în mare parte din Europa.

Europa, cu un sezon de iarnă mai sărac în zăpadă

Pentru Europa, prognoza este destul de clară: aproape toate regiunile importante apar cu un deficit de zăpadă față de media obișnuită.

Cele mai mari scăderi sunt estimate pe coasta vestică a Scandinaviei, în nordul Marii Britanii și în vestul Balcanilor. Singurele zone unde apare un semnal mai bun sunt extremitatea de nord-est a continentului și câteva regiuni montane din nord.

Mai mult, fiecare dintre marile regiuni europene analizate a pierdut zăpadă în prognoza din octombrie față de cea din septembrie. Cele mai mari revizuiri în jos apar în sudul și centrul Europei, iar cele două modele principale, ECMWF și UKMO, indică acum cantități totale de zăpadă sub normal în toate cele șapte regiuni europene analizate.

Asta nu înseamnă însă că Europa nu va avea episoade de iarnă sau ninsori puternice. Prognoza vorbește despre cantitatea totală de zăpadă pe întreg sezonul, nu despre absența completă a ninsorilor.

Ce ar putea însemna pentru România

România se află însă într-o zonă în care semnalul european general este mai degrabă unul de zăpadă sub normal. În același timp, prognoza arată că partea a doua a iernii ar putea fi mai activă în estul și nord-estul Europei.

Februarie iese în evidență într-o zonă largă din estul-central spre nord-estul continentului, ceea ce sugerează că eventualele perioade mai favorabile ninsorilor sunt mai probabile după începutul anului decât în decembrie.

Martie ar putea aduce, la rândul său, mai multă zăpadă în extremitatea nordică a Europei.

Cu alte cuvinte, pentru România scenariul de urmărit în acest moment este unul cu un început de iarnă mai slab din punct de vedere al zăpezii, dar cu șanse ca episoadele mai serioase de iarnă să apară mai târziu, în special în a doua parte a sezonului.

Iarna începe lent în Europa

Una dintre concluziile comune ale modelelor este că sezonul ninsorilor ar urma să înceapă lent în decembrie, iar semnalul mai puternic să apară în ianuarie și februarie și, în unele regiuni, să continue până în martie. Acesta este unul dintre tiparele asociate cu un episod puternic de El Niño.

Pentru Europa, acest lucru se traduce printr-o iarnă care ar putea părea modestă la început, fără ca asta să excludă perioade reci sau episoade de ninsoare mai intense ulterior.

Și stațiunile de schi ar putea avea probleme

Perspectivele nu sunt foarte bune nici pentru multe dintre marile regiuni de schi din Europa. Majoritatea apar cu un semnal de zăpadă sub normal.

Alpii sunt însă excepția din punctul de vedere al incertitudinii. Cele șase modele analizate diferă foarte mult între ele: unele indică peste 30 de centimetri în plus față de normal, în timp ce altele arată un deficit de 30 până la 60 de centimetri. Media rezultată este apropiată de normal în Alpii estici și ușor sub normal în vest, dar gradul de încredere este redus.

În SUA, situația este aproape inversă

În timp ce Europa și Canada apar cu un sezon mai sărac în zăpadă, o mare parte din sudul și centrul Statelor Unite ar putea avea o iarnă mai bogată.

Modelele indică mai multă zăpadă din California și sud-vestul SUA până în Câmpiile Centrale și de Sud. În schimb, nord-vestul Statelor Unite, nordul Munților Stâncoși și zona Marilor Lacuri ar urma să aibă un deficit. Canada este, în ansamblu, prognozată tot sub normal..

Prognoza rămâne una sezonieră și se poate schimba pe măsură ce iarna se apropie.