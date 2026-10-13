Super El Niño aduce un ajutor neașteptat unui continent întreg, în mijlocul crizei energetice. Ce înseamnă asta

O iarnă mai blândă în Asia ar permite disponibilizarea de combustibil către Europa. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Fenomenul Super El Niño urmează să aducă o iarnă mai caldă decât de obicei în Asia, iar asta ar putea tempera cererea de energie, ușurând în mod potențial și pentru alte regiuni situația tensionată, provocată de războiul din Orientul Mijlociu, relatează Bloomberg.

Principalele modele meteorologice sezoniere indică o iarnă în general caldă în Japonia, Coreea de Sud și în anumite regiuni din China, precum și în Taiwan, Vietnam, Thailanda și India.

Toate aceste țări depind de gazele naturale lichefiate (GNL) pentru a-și acoperi o parte din necesarul lor de energie. Războiul a redus semnificativ livrările din Orientul Mijlociu și a împins prețurile pe piața spot la cel mai ridicat nivel de la sfârșitul anului 2022.

Se estimează că Japonia și Coreea de Sud vor înregistra temperaturi medii cu un grad până la două grade Celsius peste normal în perioada noiembrie - februarie, conform modelului sezonier al Centrului European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu (ECMWF).

De asemenea, se anticipează că abaterile termice pozitive, cu până la 2°C peste valorile obișnuite, se vor manifesta treptat în cea mai mare parte a Chinei până în luna ianuarie, cu excepția coastei de est, dens populate.

Cererea mai scăzută de GNL în Asia ar putea disponibiliza gaz către Europa

Cele trei țări sunt principalii importatori asiatici de GNL. O cerere mai scăzută ar putea face disponibile pentru Europa cantitățile de combustibil de care țările de aici au nevoie pentru a-și completa stocurile aflate sub nivelul normal înaintea sezonului rece.

Temperaturile peste medie ar putea, de asemenea, să determine reducerea consumului de cărbune, pentru care cererea și prețul au crescut brusc în urma războiului SUA - Iran. Înainte de conflict, aproximativ o cincime din cantitatea mondială de GNL era transportată prin Strâmtoarea Ormuz către clienți din întreaga lume.

Perspectivele pentru Asia coincid cu prognozele privind o iarnă relativ mai caldă în Europa. În paralel, pe zone întinse din vestul, sudul și sud-estul SUA se preconizează condiții mai umede și temperaturi ceva mai scăzute decât în ​​mod normal.

El Niño este un fenomen climatic natural care aduce, de regulă, condiții calde și uscate în Asia, reducând cantitatea de precipitații și amplificând incendiile de vegetație.

Specialist: Prognozele privind o iarnă mai blândă în Asia nu exclud riscurile pentru Europa

Deși ECMWF și alte modele sezoniere anticipează o iarnă mai caldă în China și Japonia, această prognoză ascunde și riscuri latente, a declarat Christian Werner, director general al Global Weather Climate Analytics.

„În cadrul acestei tendințe generale de încălzire, pot apărea perioade scurte, de una până la două săptămâni, cu temperaturi medii sau sub medie, cauzate de o deplasare mai pronunțată spre sud a vortexului polar”, a explicat el.

Vortexul este o „centură de vânturi” care înconjoară zona arctică. Când vortexul slăbește și coboară spre sud, permite pătrunderea aerului extrem de rece, ceea ce duce la episoade de frig și la o cerere sporită de energie pentru încălzire.

Totuși, astfel de valuri de aer arctic ar putea fi mai puțin probabile în acest sezon cu Super El Niño. Fenomenul de o intensitate record și schimbările în circulația vânturilor stratosferice din jurul Polului Nord vor reduce această probabilitate în lunile următoare, a anticipat Hansi Singh, director executiv și fondator al Planette AI.

„Această iarnă este, într-un fel, opusul celei de anul trecut, când am avut condiții ideale pentru apariția valurilor de frig”, a adăugat ea.