Schimbare bruscă a vremii în România. ANM anunţă prognoza meteo actualizată

De mâine se încălzește în România. Temperaturile vor fi chiar și cu 10 grade peste cele normale. Iată prognoza meteo actualizată pentru perioada Sărbătorilor.

Sursa foto: Pexels

"Sperăm că se încălzește în toate regiunile. S-a încălzit deja. În zone de deal, în zone de munte am avut temperaturi cu mult pozitive, aș putea spune 9 și ușor peste 9 grade. Ne așteptăm ca și în partea de sud și de est a teritoriului să se încălzească în zilele următoare pentru că deocamdată, așa cum am observat, temperaturile au rămas destul de scăzute, în condițiile în care am avut un plafon noros mult persistent.

ANM, prognoza meteo. Cum va fi vremea de Crăciun

Și în aceste condiții, sâmbătă pe 24 putem spera la maxime de 10 ușor peste 10 grade prin regiunile vestice, tot așa în zonele de deal, de munte din sud, prin zona Dobrogei.

Duminică foarte probabil că aceste valori, poate chiar ușor mai ridicate, spre 13-14 grade să le regăsim în jumătatea de sud a teritoriului, în condițiile în care și în celelalte regiuni, chiar dacă mai modeste, temperaturile vor fi mai ridicate decât în mod normal la această dată.

Acest lucru, însemnând maxime de la -2 -3 grade în depresiuni, la cel mult 3-4-5 grade în zonele de câmpie și în Capitală.

La fel, sperăm la o încălzire în zilele următoare un amestec de masă ce se determine și un cer mai variabil, temperaturi din ce în ce mai ridicate, așa cum ne estimează modelele.

La momentul acesta ar putea urca maxima sâmbătă spre 7-8 grade, iar duminică undeva la 10 ușor peste 10 grade și în zona Capitalei.

Minimele care au fost negative în toate regiunile în nopțile anterioare, vor crește și ele astfel încât în noaptea de Ajun foarte probabil să fie ușor pozitive, de la 0-1 grade cele mai scăzute în depresiuni, până la 3-4-5 grade în partea de sud și de vest a teritoriului", a precizat Alina Șerban, meteorolog în cadrul ANM, în emisiunea Decisiv de la Antena 3 CNN.