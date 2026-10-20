Avertizare ANM: Se anunță cod galben de vânt puternic în două județe din vestul țării

Administrația Națională de Meteorologie a emis, marți, un cod galben de vânt puternic ce vizează două județe din partea de vest a țării.
Potrivit informațiilor meteorologilor, atenționarea de vânt intră în vigoare miercuri la ora 8 și va fi valabilă până joi la aceeași oră.
În intervalul menționat, în județele Caraș-Severin și Timiș, local și temporar vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h și izolat de peste 80 km/h.
ANM anunță schimbări bruște de temperatură în perioada 19 octombrie - 1 noiembrie. Potrivit prognozei meteo pentru următoarele două săptămâni, în mai multe regiuni, vremea se va încălzi la început, cu maxime care vor ajunge până la 24-25 de grade, însă după 21 octombrie urmează o răcire accentuată.
Ploile vor reveni în mare parte din țară, iar la munte temperaturile minime vor coborî până spre 1 grad la începutul lunii noiembrie.