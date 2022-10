Urmează o iarnă foarte grea! Val de frig extrem în luna decembrie

Avertismentul vine în timp ce țările europene continuă să-și umple depozitele de gaze naturale, sperând să iasă din iarnă fără a avea nevoie de gaze naturale din Rusia.

Analiștii spun că ar trebui să existe suficient gaz pentru o iarnă normală, dar dacă temperaturile scad, țările ar putea fi forțate să raționalizeze accesul la gaze, afectând industriile și locurile de muncă.

Șansa unul val de frig în acest an – cel mai probabil în decembrie – rămâne „foarte reală”, a declarat Carlo Buontempo, directorul Serviciului Copernicus pentru Schimbări Climatice de la Centrul European pentru Prognoze Meteorologice de Interval Mediu (ECMWF), pentru Politico.

Așadar, guvernele europene care se pregătesc pentru prima iarnă a crizei energetice ar trebui totuși să fie atente la posibilitatea unei perioade de frig înainte de Crăciun, care ar pune o presiune suplimentară asupra aprovizionării cu gaze a continentului.

”Ieșim dintr-o vară călduroasă. Știm că iernile sunt din ce în ce mai blânde. Așa că am putea înclina să credem că va fi o iarnă blândă și că nu trebuie să ne facem griji. Este foarte posibil să fie așa, dar prognoza pe care o emitem astăzi și înțelegerea modului în care funcționează sistemul climatic ne determină să sugerăm că, de fapt, există o șansă de a avea un val de frig în acest an și există această șansă – înainte de Crăciun – care este mai mare decât într-un an normal.

Șansa unui val de frig în acest an, cel mai probabil în decembrie, rămâne foarte reală. Prognoza de acum este, însă, plină de incertitudine, iar factorii cheie care ar putea afecta condițiile – în special în ianuarie și februarie – nu sunt încă în joc”.