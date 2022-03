Meteorolog Alina Şerban: De când se încălzeşte vremea

După o perioadă cu vreme deosebit de rece chiar geroasă noaptea, cel putin in jumate de nord a teritoriului, temperaturi minime care au scazut sub -10 grade pana la -22, urmează o scurtă perioadă de încălzire. Chiar şi azi am resimţit valori termice mai ridicate decat ieri.



Cei friguroşi nu vor apuca să se încălzească, deşi vorbim de o uşoară încălzire în zilelele următoare, pentru că temperaturile maxime vor ajunge la cel mult 10 -13 grade în partea de sud-vest a teritoriului. Acest lucru se întâmplă marţi, pentru că după mijlocul săptămânii care urmează, un nou front atmosferic rece va traversa teritoriul României şi va determina apariţia precipitaţiilor, ninsori în zone montante şi centrale, şi mai puţin în celeltate regiuni.

Vom avea din nou o răcire a vremii ce va determina valori termice negative noaptea şi ziua temperaturi modeste.



Temperaturile sunt mai scăzute decât normalul perioadei, ami alres dimineaţa şi noaptea când temperaturile vor fi in continuare negative în toate regiunile.