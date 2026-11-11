Prognoza specială pentru București. ANM anunță vreme neobișnuit de caldă. Câte grade vor fi vineri

<1 minut de citit Publicat la 10:57 11 Noi 2026 Modificat la 10:57 11 Noi 2026

Zi însorită de toamnă în București. Imagine de arhivă. Sursa foto: Hepta

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, prognoza specială pentru București, valabilă până vineri, 13 noiembrie. Potrivit ANM, vremea se va încălzi de joi, urmând ca temperaturile să crească treptat până la 25 de grade Celsius.

În intervalul 11 noiembrie, ora 22:00 - 12 noiembrie ora 08:00, cerul va avea înnorări și vor fi condiții de ploaie slabă (cantități de apă în jurul a 1 l/mp), iar probabilitatea de ceață va fi ridicată.

Vântul va sufla slab. Temperatura minimă va fi de 5...6 grade.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 12.11.2026 Ora 08:00 - 13.11.2026 Ora 08:00

De joi, 12 noiembrie, vremea se va încălzi. Cerul va avea înnorări temporare, însă probabilitatea de ploaie va fi redusă.

Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 19 grade, iar cea minimă va fi de 7...10 grade. Dimineața va fi ceață.



Pe parcursul zilei de vineri, vremea va fi mult mai caldă decât în mod normal pentru această dată. Cerul va avea înnorări și spre finalul intervalului vor fi posibile ploi slabe (cantități de apă în jur de 1 l/mp). Vântul va sufla în general moderat (viteze de 35...40 km/h).

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 25 de grade.