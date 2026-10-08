„Vară indiană” în România. Temperaturile se apropie de 30 de grade. Cât mai ține căldura neobișnuită

Temperaturile se apropie de 30 de grade, pe 8 octombrie. Foto: Getty Images

România are parte, în aceste zile, de o adevărată „vară indiană”, cu mult soare și temperaturi neobișnuit de ridicate pentru început de octombrie. Joi după-amiază, termometrele s-au apropiat de 30 de grade în vestul țării, iar în București s-au înregistrat 26 de grade.

La ora 15:00, cele mai ridicate valori erau la Lugoj și Moldova Veche, unde s-au măsurat 29 de grade. La Timișoara au fost 28 de grade, iar la Arad, Oradea, Satu Mare și Botoșani, câte 27 de grade. În Capitală, temperatura a ajuns la 26 de grade.

Vremea foarte caldă pentru această perioadă va continua și în următoarele zile. Potrivit prognozei ANM, maximele vor rămâne în general între 20-21 de grade pe litoral și 28-29 de grade în vestul și sud-vestul țării.

Vineri, temperaturile ar putea urca chiar până la 30 de grade în extremitatea sudică a României.

Căldura nu mai ține însă mult

Schimbarea vremii este așteptată spre finalul săptămânii. De duminică, temperaturile vor începe să scadă mai ales în vestul, centrul și nordul țării, unde maximele nu vor mai trece, în general, de 15-18 grade.

În sud și sud-est, răcirea va ajunge ceva mai târziu, iar temperaturile vor mai urca la 20-24 de grade. În București sunt așteptate valori de aproximativ 23-24 de grade înainte ca aerul mai rece să cuprindă și această parte a țării.

Vor apărea și ploile. Primele precipitații sunt posibile încă din noaptea de joi spre vineri, în special în vest, nord-vest și la munte, iar spre finalul săptămânii acestea se vor extinde în jumătatea de vest a țării.

Ploile sunt binevenite după o perioadă foarte lungă cu deficit de precipitații. Elena Mateescu, directorul general al ANM, a atras atenția că România se confruntă cu secetă pedologică și hidrologică severă, după șapte luni consecutive, din martie până la sfârșitul lui septembrie, cu precipitații sub mediile normale pentru această perioadă.