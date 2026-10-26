Vreme rece, vânt și ploi în București, în următoarele trei zile. Prognoza ANM

<1 minut de citit Publicat la 11:22 26 Oct 2026 Modificat la 11:24 26 Oct 2026

Vremea se va menține rece și va ploua în Capitală. Sursa foto: Profimedia Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, prognoza specială pentru București, în intervalul 26 octombrie - 28 octombrie. Potrivit meteorologilor, vremea se va menține rece și va ploua temporar, în următoarele zile.

Astfel, potrivit ANM, în intervalul 26 octombrie, ora 10:00 - 27 octombrie, cerul va fi mai mult noros, iar spre seară și noaptea, trecător va ploua slab (2 - 4 l/mp).

Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 15 - 16 grade, iar cea minimă de 8 - 9 grade.

Totodată, în perioada 27 octombrie, ora 8:00 - 28 octombrie, ora 12:00, cerul va fi noros, temporar va ploua, iar pe parcursul întregului interval se pot acumula cantități de apă în general de 15 - 20 l/mp.

Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă, mai scăzută față de ziua precedentă, va fi de 11 - 12 grade, iar cea minimă se va situa în jurul a 8 grade.

Meteorologii anunță, de asemenea, că în intervalul 26 octombrie, ora 10.00 - 28 octombrie, ora 12:00, pentru Municipiul București va fi în vigoare o informare de ploi moderate cantitativ.