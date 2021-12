Vremea se răceşte, când va ninge în România. Directorul ANM, anunţ în direct la Antena 3

Vremea se va răci şi mai mult, începând de mâine, 13 decembrie 2021, iar temperaturile vor scădea de la o zi la alta, astfel încât, la mijlocul săptămânii vom afla unde şi cât va ninge de sărbători.

Directorul Administraţiai Naţionale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a explicat, în direct la Antena 3, cum va fi vremea în următoarea perioadă, dar şi când va ninge.

"O vreme în răcire, inclusiv în partea de sud-est a ţării, acolo unde astăzi am mai înregistrat temperaturi mai mari de 10 grade Celsius, cel mai cald a fost la Călăraşi cu 13 grade Celsius. În această dimineaţă, am avut la 44 de staţii meteo depăşite recordurile pentru temperaturi minime, fiind înregistrate cele mai ridicate valori ale acestor temperaturi pentru o zi de 12 decembrie în România.

Dacă astăzi am mai înregistrat valori care au depăşit 10 grade Celsius, mâine vor fi cel mult 10-11 grade în extremitatea de sud-est a ţării, după care, de marţi, valorile maxime nu vor mai depăşi, la scara întregii ţări, 6-7 grade Celsius, inclusiv în Capitală.

Noţile şi dimineţile vor fi reci, temperaturi preponderent negative în cea mai mare parte a ţării, exceptând zona litoralului unde vom avea minime de cel mult 1-2 grade Celsius, iar în zonele depresionare este posibil să înregistrăm valori chiar de până la -7 grade Celsius", a declarat Elena Mateescu, directorul ANM.

Vremea se răceşte în România, când va ninge? Anunţul directorului ANM la Antena 3

Elena Mateescu a dezvăluit şi dacă va ninge, de sărbători, în România.

"În mod obişnuit, la acest moment, ar trebui să înregistrăm valori minime sub zero grade Celsius, iar la nivelul maximelor, de asemenea, între zero şi până la 5-6 grade Celsius.

Aşadar, ne apropiem în bună parte din ţară, mai ales în partea de sud şi sud-est de ceea ce ar fi normal. Rămânem în continuare pe o masă de aer mai rece, în special în jumătatea nordică a ţării unde este posibil să înregistrăm valori sub 5 grade Celsius la nivelul maximelor. La această oră, în partea de vest, centru şi nord, maximele nu au depăşit cinci grade.

Va mai ninge în zona montană, mai ales la altitudini mai mari de 1700 de metri, acolo unde vor fi predominante precipitaţiile sub formă de ninsoare. În restul ţării, local în partea de est, sud-est, chiar centru şi nord, vor mai fi posibile ploi.

Trebuie să menţionăm, pentru că aţi arătat ce s-a întâmplat în ultimele 24 de ore, mai ales în zonele în care am avut o avertizare meteo de cod portocaliu pentru cantităţi mari de precipitaţii, am avut valori care au depăşit în zonele submontane 50-70 de litri pe metru pătrat.

Au fost valori care au depăşit norma climatologică a unei luni decembrie în ţara noastră. Săptămâna va fi caracterizată în continuare de un aspect al vremii închis, cu ploi în extindere, mai ales de la mijlocul săptămânii, dar şi cu precipitaţii sub formă de ninsoare, mai ales în zona de munte", a explicat directorul ANM.

