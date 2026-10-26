Vremea se schimbă la final de octombrie și revin ploile. Prognoza meteo ANM actualizată pentru următoarele două săptămâni, pe regiuni

5 minute de citit Publicat la 14:17 26 Oct 2026 Modificat la 14:23 26 Oct 2026

Revin ploile în România, la final de octombrie. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Vremea se va răci treptat în România la sfârșitul lunii octombrie 2026, după câteva zile în care temperaturile vor oscila de la o zi la alta. Potrivit estimărilor publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), maximele vor coborî în mai multe regiuni spre 8-10 grade Celsius, în timp ce temperaturile minime se vor apropia de pragul de îngheț sau vor coborî sub zero grade, în special în Transilvania și la munte.

Până la finalul lunii octombrie, valorile termice se vor menține, în general, în apropierea celor normale pentru această perioadă, însă prima săptămână din noiembrie va aduce o tendință de răcire în cea mai mare parte a țării.

Meteorologii anunță și perioade cu ploi și vijlelii, iar în zonele montane sunt posibile precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Vremea se răcește în Banat și Crișana. Maximele ajung la 10 grade

În Banat, temperaturile vor avea oscilații în următoarele zile. Până pe 28 octombrie, valorile diurne vor crește ușor, după care vor scădea până la finalul lunii. Mediile temperaturilor maxime se vor situa între 14 și 16 grade Celsius, iar după o ușoară revenire pe 1 noiembrie, când sunt estimate 14 grade, va urma o scădere treptată spre 10 grade.

Și temperaturile minime vor coborî. Dacă pe 30 și 31 octombrie sunt estimate aproximativ 6 grade, spre 8 noiembrie valorile nocturne vor ajunge la o medie de 2 grade Celsius. Ploile vor fi mai probabile în primele două zile ale intervalului, urmând să apară ulterior sporadic și pe suprafețe restrânse.

În Crișana, vremea va debuta cu temperaturi mai scăzute, nebulozitate persistentă și ploi pe arii extinse. Media maximelor va fi de aproximativ 12 grade, însă pe 27 și 28 octombrie se va încălzi ușor, până la 16 grade.

După 29 octombrie, temperaturile vor avea mici variații, dar tendința generală va fi de scădere, spre maxime medii de 10 grade. Minimele vor oscila în prima parte a intervalului între 4 și 6 grade, apoi vor coborî treptat spre zero grade Celsius. După ploile extinse prognozate pentru prima zi a intervalului, precipitațiile vor apărea trecător și izolat.

În Transilvania, temperaturile minime coboară sub zero grade

În Transilvania, primele două zile ale intervalului vor fi reci pentru această perioadă, cu maxime medii de aproximativ 12 grade Celsius. Ulterior, vremea se va încălzi ușor, iar pe 28 și 29 octombrie sunt estimate maxime de 14 grade.

Din 30 octombrie, temperaturile vor intra pe o tendință generală de scădere, chiar dacă vor exista unele oscilații de la o zi la alta. Spre finalul intervalului, media maximelor va ajunge la aproximativ 8 grade Celsius.

În ceea ce privește temperaturile nocturne, acestea vor crește treptat în prima săptămână, de la o medie de 2 grade până la 5-6 grade spre finalul lunii octombrie. Ulterior, pe fondul pătrunderii unei mase de aer rece, minimele vor scădea continuu, ajungând la valori medii cuprinse între -2 și 0 grade.

Ploile vor fi mai extinse în prima zi a intervalului, iar în zilele următoare vor apărea doar pe alocuri.

Cum va fi vremea în Maramureș

În Maramureș, temperaturile vor avea variații de la o zi la alta, însă vremea va rămâne relativ schimbătoare pe parcursul intervalului de prognoză. După oscilațiile din prima parte a perioadei, maximele se vor menține, în general, la valori moderate, cu o tendință de scădere spre final.

Temperaturile minime vor avea valori medii de aproximativ 6 grade Celsius în a doua parte a intervalului, urmând să coboare spre 4 grade către finalul perioadei analizate.

Ploile vor fi mai probabile în anumite intervale, iar meteorologii avertizează că pot apărea și cantități mai însemnate de apă.

În Moldova, temperaturile scad spre 7-8 grade la început de noiembrie

În Moldova, media temperaturilor maxime va fi de 17 grade în prima zi a intervalului, după care, între 27 și 31 octombrie, valorile vor coborî la 13-14 grade Celsius.

Răcirea va continua la începutul lunii noiembrie. Dacă pe 1 noiembrie sunt estimate maxime medii de 11 grade, după 4 noiembrie acestea vor ajunge la 7-8 grade.

Temperaturile minime vor avea o evoluție asemănătoare. Până la sfârșitul lunii octombrie, mediile nocturne vor fi cuprinse între 6 și 8 grade, urmând să scadă treptat spre 0-2 grade în prima săptămână din noiembrie.

Meteorologii estimează că va ploua temporar pe 27 și 28 octombrie, dar precipitațiile vor reveni și în restul intervalului. În prima săptămână, pe măsură ce temperaturile scad, sunt posibile și precipitații mixte.

Ploi în Dobrogea, iar maximele ajung la 10-11 grade

În Dobrogea, prima zi a intervalului va aduce temperaturi maxime medii de 18-19 grade Celsius. Între 27 și 31 octombrie, valorile vor scădea la 14-16 grade.

Luna noiembrie va începe cu o nouă răcire, de la maxime medii de 13-14 grade pe 1 noiembrie până la 10-11 grade în perioada 4-8 noiembrie.

Și nopțile vor deveni mai reci. Dacă până spre finalul lunii octombrie temperaturile minime vor avea medii de 10-11 grade, spre finalul intervalului acestea vor coborî la 3-4 grade Celsius.

Ploile sunt prognozate în perioada 27-31 octombrie, iar meteorologii avertizează că pe 28 octombrie ar putea fi înregistrate cantități însemnate de apă. Precipitațiile vor reveni și după 3 noiembrie.

În Muntenia, maximele scad la 10 grade Celsius

În Muntenia, temperaturile maxime vor avea o medie de 17-18 grade în prima zi a intervalului, după care vor coborî la 14-16 grade între 27 și 31 octombrie.

La începutul lunii noiembrie, tendința de răcire va continua. De la o medie de 14 grade pe 1 noiembrie, maximele vor ajunge la aproximativ 10 grade în perioada 4-8 noiembrie.

Temperaturile minime vor fi de 8-9 grade în prima săptămână a intervalului, apoi vor scădea până la 1-2 grade Celsius în a doua săptămână.

În ceea ce privește precipitațiile, sunt prognozate ploi temporare între 27 și 31 octombrie. Pe 28 octombrie ar putea cădea cantități însemnate de apă, iar ploile vor continua să apară și în restul intervalului.

Oltenia, temperaturi apropiate de normal la final de octombrie

În Oltenia, sfârșitul lunii octombrie va aduce temperaturi, în general, apropiate de normele climatologice ale perioadei. Maximele vor avea medii de 14-16 grade Celsius, cu valori mai ridicate în jurul datei de 29 octombrie.

Pe timpul nopții, temperaturile vor fi cuprinse, în medie, între 6 și 8 grade.

La începutul lunii noiembrie, vremea se va răci. După 3 noiembrie, media temperaturilor maxime ar putea coborî la aproximativ 10 grade, iar minimele vor ajunge la 2-3 grade Celsius.

Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată pe 27 și 28 octombrie, dar și în perioada 31 octombrie – 3 noiembrie.

Cum va fi vremea la munte

La munte, vremea va deveni tot mai rece la începutul lunii noiembrie. În primele două zile ale intervalului, temperaturile maxime vor avea medii de 5-6 grade Celsius, urmând să crească ușor la 7-8 grade pe 28 și 29 octombrie.

Ulterior, tendința va fi de scădere, iar în prima săptămână din noiembrie maximele vor ajunge la aproximativ 2 grade Celsius.

Temperaturile minime vor fi, în general, pozitive în prima săptămână, cu excepția unei dimineți în care media acestora va coborî la -2...-1 grad. După 1 noiembrie, sunt estimate minime preponderent negative, iar în cele mai reci nopți acestea pot ajunge la aproximativ -5 grade Celsius.

Probabilitatea de precipitații va fi mai ridicată pe 27 și 28 octombrie. La munte sunt posibile ploi, lapoviță și ninsoare, pe fondul scăderii temperaturilor.