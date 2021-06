Cifra imunizarii partiale sau totale in Romania la 1 iunie: 5.359.838

3.553.506 – vaccinati cu 2 doze

766.511 – vaccinati cu 1 doza

Total vaccinati 4.320.017

1.039.821 – vindecati de boala

Protejati partial sau total = 5.359.838

In Romania sunt intre 15 si 16 milioane de locuitori, cu 4 milioane de copii.

4 milioane de cetateni se afla la munca in strainatate. Astfel se justifica cifra oficiala de 19 milioane de romani publicata constant de INS.

Totalul celor protejati (partial sau total), luand in calcul si persoanele asimptomatice, care au facut boala fara sa stie dar au imunitate, este, potrivit specialistilor in boli infectioase, intre 40 si 45 % din populatia Romaniei in momentul de fata.

