De ce nu poate fi Ponta PRO? Simplu, e contra

4 noiembrie 2015. Cateva zile de la Colectiv. Premierul Ponta confirma de la guvern demisia sa, deci depunerea mandatului guvernului pe care il conducea. Confirma, de fapt, ce zisese Dragnea, usor livid, la partid, cu putin timp inainte. Romania era impietrita. De doua ori. Pentru copiii arsi si pentru ca nu se astepta la o asemenea miscare politica. E drept, strada fierbea. Cerea demisii pe care Ponta, se vede treaba, nu le putea onora. Cum ar fi: a lui Piedone, de la sectorul 4, si a lui Oprea, generalul cu 4 stele, dreapta lui Ponta in guvern. Pesedistii erau muti.

Pierdeau puterea si nu intelegeau de ce. Evident, la televizor spuneau ca ...asa CINSTE, cum are Ponta, care nu se pune cu multimea si supararea ei, nu s-a mai vazut. Printre cei care au apreciat cu jumatate de gura gestul lui Ponta m -am aflat si eu. In fond, ce putea fi atat de rau pentru ca un politician isi asuma conditia neputintei de a tine lucrurile sub control. Ba chiar ceva imi spunea ca ...parca Ponta nu e cel pe care-l vazusem eu: un las, un duplicitar, gata sa-si manance mentorul, gata sa-si ingroape principiile cu care mama sa sunt sigura ca l-a garnisit.



De la Colectiv, Ponta a mers din greseala in greseala. S-a retras, s-a intors, a incercat o lovitura de palat, inca una, a acuzat, s-a "ghitat", a pierdut.

Acum e in faza in care construieste un partid. PRO. Pro Romania. Care Romania ? Romania prietenului Ghita? Romania generalului Coldea? Romania autostrazilor pe hartie? Romania de la T4? Deci Ponta e PRO ....CE? Fostul prim ministru a declarat ca ...NU Romania baronetului PSD. Nu cea a lui Oprisan, de la Vrancea, de exemplu.

Sa va reamintesc ce primire i-a facut Oprisan lui Ponta, in prag de alegeri, ca sa salte partidul la ceruri si in Moldova, pe alocuri, cu drumuri mai bune decat in sudul care-i sufla in ceafa Capitalei? Pierdem timpul! Asadar Ponta e Pro ce? Ce cred eu ca nu intelege fostul prim ministru este ca se vede de la o posta ca nu e despre ce vrea el. Este despre ce vor pesedistii care nu-l mai suporta pe Dragnea si despre ce vor cei care au pus de-o revolta in servicii. Ponta nu mai face politica. Lui i se face politica. Ponta nu e generatia PRO, de care incearca sa-si lege cariera politica. Nu e tanarul care bate cu pumnul in masa sa-si apere firma de sistemul haotic de taxe. Nu e militarul care s-a inrolat in armata tarii cu credinta. Nu e profesorul care vine primul la scoala si pleaca ultimul, dupa ce e sigur ca s-a facut inteles si celui mai aiurit elev. Nu e nici macar vreun securist undercover, cu tinte externe de mare finete. Ponta este unul dintre politicienii care au avut o sansa uriasa de a scoate Romania din pagubosul joc PRO-CONTRA. Sansa ratata, cred eu.