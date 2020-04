Mircea Badea: Îmi e frică de clanuri, dar la fel de frică îmi e frică de oamenii legii. Sunt mână-n mână cu ei!

"Eu întreb aşa: noi, până acum, până la carcalacul Covid-19, am văzut că oamenii legii se luptă cu clanurile? Eu nu am văzut. Eu am văzut că sunt mână-n mână cu clanurile. Parcă tocmai aveam epidemia de Dincă, până să vină pandemia de Covid. Nu? Eu n-am văzut că oamenii legii se luptă cu clanurile. Acum, dacă vedem nişte nasoi făcându-le, sigur, nişte nasoale oamenilor legii, zicem: ‚dom’le, oamenii legii trebuie să fie... să li se dea, să li se facă’. Eu întreb aşa: omul legii, după ce va lua aceşti steroizi de elan, poate chiar legislativ şi de echipament crezi că se va lupta cu clanurile sau crezi că tot pe bătrânica ieşită să-şi ia pâine o va amenda?

Sau îmi va face tot mie dosar penal pentru ce n-am spus acum doi ani? Sau va prinde pe un tăntălău care n-a scris nu ştiu ce exact în declaraţie? Până acum oamenii legii mi-au arătat mie, contribuabil, că nu se luptă cu niciun clan interlop. Cred eu că, în viitor, o vor face? Poate da, habar n-am. Sau vor folosi muşchii pe care-i vor dobândi acum pe baza acestor imagini reale ca să frăgezească tot pe papagalii gen mine sau bătrânica de la pâine? Sunt cetăţean, am familie, mi-e frică de clanuri. Dar îmi e cel puţin la fel de frică de nişte organe ale statului pe care se urcă nişte muşchi ai potenţialelor abuzuri", a spus Mircea Badea la Antena 3.