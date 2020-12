Sunt neînţelegeri PNL-USR sau e o fumigenă?

Cel mai probabil, cuvantul final si decisiv in aceste dispute il va avea presedintele Klaus Iohannis, ce are canale separate de comunicare directa cu cele 2 partide.

Sunt insa cateva informatii demne de luat in seama:

1. Este exclus ca Iohannis sa-i ofere a 2 a oara mandatul de premier lui Dacian Ciolos, cel care a fost instalat la Palatul Victoria cu votul PSD in 2015

2. Presedintele si-ar dori ca Nicolae Ciuca sa conduca viitorul Guvern. PNL, prin influenta majora a lui Ludovic Orban, il doreste pe Florin Citu. Vom vedea ce iese la final in discutia decisiva dintre Iohannis si Orban

3. Daca USR preia Camera Deputatilor, lovitura decisiva pentru PNL va fi una dureroasa pe intreg mandatul de 4 ani. USR va controla camera decizionala a Parlamentului, iar agenda USR, diferita de cea a PNL pe multe proiecte, va prevala in batalia parlamentara si prezidentiala din 2024

Daca presedintele Klaus Iohannis va stii sa se implice mai activ, sa negocieze si sa tempereze elanul partenerilor de guvernare, atunci nu vor fi surprize. Guvernarea PNL-USR-UDMR se va realiza.

Daca nu, varianta de avarie propusa de liderul PSD Marcel Ciolacu nu va putea fi evitata : un asa zis guvern de uniune nationala. In fapt, un guvern PSD-PNL, o colaborare de care am avut parte in diverse forme in ultimii 30 de ani.

