Radu Tudor: "Când interesul personal al lui Ludovic Orban a cerut-o, a bătut palma cu PSD și s-a îmbrățișat cu Liviu Dragnea"

"Il urmaresc de ani buni, ca jurnalist, pe Ludovic Orban. Un liberal, fara doar si poate. Unul mai conservator, apropiat de valorile anilor '90. Mai putin ancorat in prezent. Am apreciat mereu anduranta lui si rabdarea de a deveni si el, candva, presedintele PNL. I s-a intamplat. Va ramane in istorie. Ceea ce nu pot sa nu remarc este dubla lui masura", scrie Radu Tudor.

"Acum reproseaza lui Citu si celor din PNL dialogul cu PSD. Intr-un moment cand mor mai multi romani decat mureau pe zi in al 2 lea Razboi Mondial. Ar fi, asadar, in interesul direct al tarii un dialog cu PSD si cu USR, in speranta unui guvern functional, care sa stopeze evolutia horror de sute de morti pe zi. Cand interesul personal al lui Ludovic Orban a cerut-o, a batut palma cu PSD, a imbracat geaca rosie cu trandafir si s-a imbratisat cu Liviu Dragnea.

Doar ca sa prinda un loc eligibil si sa fie parlamentar. Atunci, PSD & Dragnea erau buni. Acum, PSD e rau pentru a scoate tara din mare necaz.

Orice solutie politica este acum infinit mai putin compromitatoare decat obiectivul ratat de a opri acest tsunami al mortii si al spitalelor sufocate. Nu stanga si dreapta trebuie sa fie acum criteriul. Macar in al 13 lea ceas, lasati politica deoparte si treceti toti la vot pentru tara - PNL, PSD, USR, UDMR si altii.

Istoria nu va va ierta bilantul acestor zile daca nu faceti asta", a mai notat jurnalistul.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal