Radu Tudor: Nu e momentul să ne jucăm de-a moartea cu acest coronavirus. Lumina n-are nevoie de girofar

”Eu prin credință înțeleg smerenie. Așa am înțeles eu de la părinți bunici, de la oameni ai bisericii. E momentul în care trebuie să vorbească medicii, suntem într-o pandemie. Regulile sunt pentru toți, dacă nu îi ascultăm pe medici s-ar putea să ne jucăm de-a viața și de-a moartea cu virusul. Mi se pare șocant că noi încă mai negociem și am vrea dacă se poate să ne mai ducem pe cine știe unde. Azi am văzut o persoană de 50 de ani pe lista decedaților fără altă afecțiune.

Nu e momentul să ne jucăm cu viața și moarte. Cred că credința noastră e în inimă și lumina e în suflet. Lumina n-are nevoie de girofar. Această amestecare între uniforme, a instituțiilor stattului în viața bisericii și invers din păcate ne duce la astfel de discuții nefericite.

Respect credința, Biserica, dar cred că trebuie de mai multă smerenie, iar fiecare să își vadă de viața lui. Biserica își poate gestiona singură această problemă la cât de puternică e”, a zis Radu Tudor.