25 de primari şi viceprimari din Timiş au trecut la PSD înainte de alegeri. Majoritatea provin de la PNL

După ce vineri, primarii aleși pe listele PNL, în 2020, Luchian Savu (Șandra) și Petru Roman (Deta) au trecut în partea stângă a eșichierului politic, sâmbătă, aproape 20 de primari și viceprimari s-au alăturat PSD.

PSD Timiș continuă campania de racolări, în vederea consolidării organizației, pentru a obține un scor cât mai bun, la alegerile locale, din luna iunie.



După ce ieri, primarii aleși pe listele PNL, în 2020, Luchian Savu (Șandra) și Petru Roman (Deta) au trecut în partea stângă a eșichierului politic, astăzi, aproape 20 de primari și viceprimari s-au alăturat PSD.



Cei mai mulți dintre ei provin din rândurile liberalilor și spun că au ales să facă acest pas pentru că sunt nemulțumiți de cum conduce Alin Nica partidul, dar și pentru că de la PSD au primit mereu ajutor.

„Fără foarte multe discuţii suplimentare, am bucuria şi onoarea să îi am alături de mine pe aceşti primari şi viceprimari din localităţi din Timiş, care s-au dedicat comunităţilor care i-au ales. Am bucuria să-i am alături de mine pe primarul din Liebling, Ion Munteanu. Îl avem pe primarul din Tomeşti, o voce marcantă din PNL Timiş. Atunci când am avut discuţii cu el mi-a spus că mă va critica atunci când greşesc. Este primăriţa comunei Foeni. Primarul comunei Uivar, Bogdan Săvulescu. Mai este cu noi primarul comunei Varias, Nicu Birău. În ceea ce priveşte viceprimarii care vor candida din partea PSD, de la Uivar, Petru Manuel Cârlan, de la Jamu Mare, de la Sânandrei – Iosif Minich, de la Gottlob – Cristian Cerba, de la Voiteni – Iulian Olaru, de la Săcălaz Adrian Buboi Dumitru, Eugen Iercu de la Masloc, Cosmin Chira de la Remetea Mare, care îl are alături de dânsul şi pe domnul primar, care este la al patrulea mandat, care predă ştafeta viceprimarlui său. Sunt 19-20 de primari şi viceprimari, majoritatea PNL, care vor candida în 2024 din partea PSD”, a anunţat preşedintele PSD Timiş Alfred Simonis.

Lista noilor veniţi la PSD Timiş

Astfel, după anunţul de sâmbătă, vor candida sub sigla PSD următorii primari în funcţie: Saveta Moldovan (USR) - Foeni, Bogdan Săvulescu (PMP) - Uivar, Nicolae Birău (PRO România)- Variaş, Bono Cucalan (PNL)- Dudeştii Vechi, Ioan Munteanu (PNL) - Liebling, Costel Medelean (PNL) - Tomeşti, Sârgean Tanasin (Partidul Republican)- Cenei şi Ionică Breje (PNL) - Checea. Acestora li se alătură primarul PNL din Deta, Petru Roman (PNL) şi primarul suspendat din Şandra, Savu Luchian (PNL).

De asemenea, viceprimarii în funcţie care vor candida sub sigla PSD la alegerile locale din 9 iunie sunt: Petru Manuel Catlan (PMP) - Uivar, Ababei Lucian (USR) - Jamu Mare,Iosif Minnich (PNL) - Sânandrei, Cristian Cerba (PNL) - Gottlob, Iulian Olaru (PNL) - Voiteg, Cosmin Chira (USR) - Remetea Mare, Adrian Boboi (PMP) - Săcălaz şi Eugen Iercu (PNL) - Maşloc.

PSD Timiş urmează să mai anunţe în cursul zilei de sâmbătă alte transferuri, precum şi duminică.