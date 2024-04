Make Europe Great Again (Mega) 2024: "Vrem să ne păstrăm identitatea şi civilizaţia"

Pentru a doua zi la rând, conservatori şi suveranişti din toate colţurile lumii s-au întâlnit la Palatul Parlametului în cadrul conferinţei Make Europe Great Again, organizată de Institutul Conservator "Mihai Eminescu".

Europarlamentarul francez Nicolas Bay, prezent şi el la Bucureşti, a ridicat un semnal de alarmă asupra migraţiei şi modului nedemocratic în care funcţionează astăzi Uniunea Europeană.



"Vrem să ne păstrăm identitatea şi civilizaţia, vrem să luptăm împotriva imigraţiei în masă, vrem de asemenea ca economia să nu mai fie împiedicată de o acumulare de standarde și constrângeri, astfel încât să poată străluci din nou în întreaga lume.

Europa este o mare civilizaţie, care întotdeauna a strălucit şi astăzi Uniunea Europeană, aşa cum este organizată, cu puterea enormă a Comisiei Europene, care funcţionează într-un mod foarte puţin democratic şi care are ca rezultat neputința noastră colectivă.

Trebuie să ne apărăm identitatea, să ne apărăm viziunea asupra lumii, să ne apărăm libertățile fundamentale, să ne apărăm pieţele și să ne protejăm granițele. Acestea sunt marile valori și marile idei care ne vor permite să construim Europa de mâine", a spus Nicolas Bay - Europarlamentar, Grupul Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni.

"Dacă nu ştim că această problemă există, cum poţi deveni tu însuţi o soluţie?"

La evenimentul Make Europe Great Again a participat şi actorul mexican Eduardo Verastegui, care şi-a anunţat candidatura pentru preşedinţia Mexicului. Verastegui este producătorul unuia dintre marile succese de box office de anul trecut, filmul The Sound of Freedom sau Sunetul Libertăţii, care aduce în atenţie traficul de copii.



"Cel mai important pas pe care trebuie să îl facem pentru a eradica traficul de copii este conştientizarea, este să arătăm această problemă, pentru că dacă nu ştim că această problemă există, cum poţi deveni tu însuţi o soluţie? Deci, pentru mine acest film este atât de important, "Sound of Freedom" (n.r: Sunetul Libertăţii), pentru că a deschis ochii atâtor oameni, a însemnat conştientizare, oamenii au părăsit cinematografele dorindu-şi să devină ambasadori ai libertăţii şi acum vorbim despre milioane de oameni care fac pare din această mişcare, The Sound of Freedom, care călătoresc în jurul lumii, vorbind despre asta." - a spus Eduardo Verastegui, Fondator şi preşedinte Viva Mexico Movement



Evenimentul s-a desfăşurat în acest weekend la Bucureşti şi este descris de organizatori drept "cea mai mare conferință conservatoare" din România.