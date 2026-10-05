Adrian Câciu, după decizia S&P privind ratingul României: „Nu este o victorie a Guvernului”

2 minute de citit Publicat la 17:32 05 Oct 2026 Modificat la 17:32 05 Oct 2026

Fostul ministru al Finanțelor, Adrian Câciu. Foto: Inquam Photos/ George Călin

Deputatul PSD Adrian Câciu a transmis că decizia S&P de a nu retrograda ratingul României nu este o victorie a Guvernului, adăugând că agenția „nu ne-a cerut să sărăcim țara pentru a salva deficitul”.

El a mai transmis că evaluarea făcută de agenția de rating este folosită de unii „pentru a continua discursul fricii” cu privire la necesitatea unor taxe sau tăieri.

„S&P NU NE-A CERUT SĂ SĂRĂCIM ROMÂNIA CA SĂ SALVĂM DEFICITUL

Asta este, poate, cea mai importantă concluzie după evaluarea de ieri.

S&P a menținut ratingul României la BBB-/A-3, investment grade, cu perspectivă negativă.

Unii se grăbesc să transforme decizia într-o victorie a Guvernului.

NU ESTE!

Alții o folosesc pentru a continua discursul fricii: dacă nu mai tăiem, dacă nu mai punem taxe, dacă nu mai strângem cureaua, vine dezastrul.

Ambele interpretări ratează problema.

România are nevoie de consolidare fiscală. Asta nu este în discuție”, a scris Adrian Câciu, pe pagina sa de Facebook.

Totodată, el susține că România nu are nevoie de mai multă austeritate, ci are nevoie de o ajustare mai inteligentă.

„Dar adevărata întrebare este alta:

CE FEL DE CONSOLIDARE?

Pentru că poți reduce deficitul și, în același timp, să slăbești economia.

Poți crește taxe, poți îngheța venituri, poți comprima consumul și poți frâna investițiile.

Pe hârtie, deficitul poate arăta mai bine.

Dar dacă în urma ajustării ai mai puțină creștere economică, mai puține investiții, venituri reale mai mici și o bază fiscală mai slabă, atunci ai rezolvat contabil problema de astăzi și ai complicat problema de mâine.

România nu are nevoie de mai multă austeritate. Are nevoie de o ajustare mai inteligentă.

Aici trebuie schimbată paradigma.

Prima condiție este CALITATEA AJUSTĂRII.

Reducem risipa și ineficiența statului. Creștem colectarea. Protejăm investițiile.

Distribuim echitabil costul consolidării. Nu punem nota de plată, din nou și din nou, pe salariați, pensionari, familii și firmele care produc”, a mai scris deputatul Adrian Câciu, pe pagina sa de Facebook.

În opinia lui, încrederea se măsoară în dobândă, iar România are nevoie de un boost economic.

„A doua condiție este ÎNCREDEREA.

Pentru că piața nu așteaptă agențiile de rating.

Poate face repricing înaintea unui downgrade.

Când investitorii percep mai mult risc, cer randamente mai mari. Iar pe măsură ce datoria veche ajunge la scadență și este refinanțată, dobânzile mai mari ale pieței intră treptat în buget.

Și atunci începe mecanismul periculos:

neîncredere → dobânzi mai mari → refinanțare mai scumpă → cheltuieli mai mari cu dobânzile → deficit mai greu de redus.

De aceea încrederea nu este un concept abstract.

Încrederea se măsoară în dobândă.

Iar a treia condiție este cea despre care se vorbește mult prea puțin:

CREȘTEREA ECONOMICĂ.

România are nevoie de un boost economic.

Fonduri europene. Investiții publice și private. Reindustrializare.

Infrastructură. Capital românesc. Productivitate. Locuri de muncă mai bine plătite.

Pentru că există două moduri de a îmbunătăți sustenabilitatea finanțelor publice:

să tai la nesfârșit din economie sau să faci economia mai puternică.

Eu cred în a doua variantă.

Nu poți construi sustenabilitate fiscală pe o economie slăbită.

Nu poți cere permanent oamenilor să plătească factura unor dezechilibre pe care statul nu este capabil să le corecteze structural.

Și nu poți transforma frica de rating în politică economică.

Mesajul de după S&P trebuie să fie mult mai simplu:

România trebuie să-și reducă deficitul fără să-și reducă viitorul.

Asta înseamnă ajustare de calitate.

Asta înseamnă încredere.

Asta înseamnă creștere economică.

Nu avem nevoie de o țară mai săracă pentru a avea un deficit mai mic.

Avem nevoie de o economie mai puternică pentru a avea finanțe publice mai sănătoase.

Nu simțiti că tot ce v-am prezentat este exact invers față de modelul celor de dreapta?

Este.

Dar este soluția!”, a încheiat Adrian Câciu.

Reacția acestuia vine după ce agenția de evaluare financiară Standard & Poor`s a menținut ratingul suveran al României la calificativul BBB-/A-3, cu perspectivă negativă, ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor, potrivit anunțului făcut vineri seară.