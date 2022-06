Adrian Chesnoiu, aplaudat în Parlament la votul pentru ridicarea imunităţii: "Sunt un om simplu şi aşa o să rămân"

Deputaţii au votat, astăzi, cererea DNA pentru urmărirea penală a fostului ministru Adrian Chesnoiu într-un dosar penal.

După anunţul DNA, Adrian Chesnoiu a demisionat din funcţia de ministru al Agriculturii şi s-a autosuspendat din PSD.

Înainte de discursul din Parlament, Adrian Chesnoiu a fost aplaudat de colegii săi.

"Sunt într-un moment în care nimeni nu ar vrea să se afle, dar am primit foarte multe mesaje de încurajare. Mulţi mi-aţi cerut să nu demisionez, dar aşa cum v-am obişnuit sunt un om cu demnitate.

Imediat ce am aflat că s-au ridicat la adresa mea suspiciuni, am luat decizia să mă suspend din partid şi să-mi dau demisia şi să vă cer să încuviinţaţi cererea formulată la adresa mea.

Am respectat legea de fiecare dată şi am muncit enorm. Am acceptat postul de ministru într-o perioadă complicată. În mandatul de la Agricultură am aplicat principiile mele de viaţă. Sunt mândru de ce am realizat în perioada asta. Dacă se vor lua decizii în continuare pentru ţară şi agricultură, nu vom avea nicio criză alimentară.

Sunt un om simplu şi aşa o să rămân. Vă rog să votaţi pentru această cerere. Şi eu voi vota la vedere", a declarat Adrian Chesnoiu.

După aplauzele din plen, alţi parlamentari au criticat gestul deputaţilor.

"Tocmai era să apreciez decenţa, dar aţi făcut un spectacol. Ce aplaudaţi? Că DNA îi cere anchetarea?", a declarat Violeta Alexandru.