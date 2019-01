Adrian Năstase, apel la români: Rog toți oamenii care l-au votat pe Băsescu să se gândească să-l voteze din nou

Adrian Năstase adresează o întrebare celor care l-au votat de două ori pe Traian Băsescu.

"Care credeti ca este ratiunea pentru care orasul Busteni este o statiune de „interes national"? Intrebarea se adreseaza, in special, celor care se vor intoarce, astazi, acasa, pe Valea Prahovei.

In alta ordine de idei, rog aceleasi persoane (de fapt, pe cei care l-au votat de doua ori pe Băsescu), sa se gandeasca daca cel mai bun candidat la presedintie, in acest an, nu ar fi Traian Basescu – cel care a anulat, in 2005, proiectul de autostrada Comarnic-Brasov, pe motiv de „tain pentru Raffarin" (Constitutia nu cred ca ar fi un asa mare obstacol!)," este mesajul lui Adrian Năstase de pe blogul personal.