Ce spune Adrian Năstase despre Diana Șoșoacă: "I-a oferit lui Iohannis o mostră..."

"Iohannis si-a dorit sa aibă „parlamentul sau”. Pentru că parlamentul cu Psd era rău. Acum il are. Senatoarea Sosoaca i-a oferit o mostră. In curand, in calitate de „inalt demnitar roman”, va suna la 112 si va cere sa i se deschida Palatul Cotroceni, dupa ce a cerut acelasi lucru la Ministerul de interne.

Bănuiesc ca presedinta Senatului, dna Dragu, dupa ce s-a consultat cu mai multe ONG-uri cum sa dărame zidul de la Palatul Parlamentului, va face consultari si pentru a dărama zidul de la Palatul Cotroceni. In felul acesta, presedintele se va putea intalni ma usor cu poporul", a scris Adrian Năstase, pe blogul său.