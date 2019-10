Adrian Năstase, după ce Guvernul Dăncilă a căzut: Mulți oportuniști sau șobolani vor sări din barcă

Unii lideri PSD vor încerca să se agațe de putere, după ce guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură. Este afirmația pe care Adrian Năstase a făcut-o pe blogul personal.

”Prin votul la motiune s-a incheiat o perioada de decizii eronate ce au dus la pierderea guvernarii. In urma cu mai multe luni, scriam ca exista trei obiective pe care le poate urmari Viorica Dancila – castigarea alegerilor prezidentiale (obiectiv ce pare redus la intrarea in turul doi), pastrarea guvernarii pana la alegerile parlamentare (obiectiv pierdut) si reconsolidarea partidului, ca obiectiv pe termen lung.

O analiza a greselilor comise va fi facuta, fara indoiala. As mentiona, intre altele, configurarea, de catre Dragnea, a listelor PSD pentru parlamentare, liste bazate pe agende de telefon si pe interese clientelare – ceea ce a permis tradari si tranzactionism, lipsa de vointa si de coerenta in parlament. Au lipsit de pe aceste liste personalitati marcante, in special in domeniul juridic. „Masa de manevra” gandita de Dragnea s-a imprastiat in functie de bataia vantului. Nu vreau sa invart cutitul in rana dar acest al doilea semnal de alarma trebuie luat in calcul foarte serios.

Scriam ca Viorica Dancila risca sa devina un tap ispasitor al deciziei de a candida. Solutia corecta politic, la acel moment, era candidatura lui Tariceanu si formarea unei majoritati parlamentare consolidate pana la alegerile parlamentare. Baronii partidului, la fel ca si in cazul candidaturii lui Ponta, au facut presiuni asupra ei sa candideze, considerand ca cel mai mare partid social-democrat din Europa nu-si poate permite sa nu aiba propriul candidat la prezidentiale. Acum, probabil, unii dintre ei o vor ataca pe Dancila, considerand ca ei nu erau de acord si cu pierderea guvernarii. De aceea, probabil, se vor da astazi doua hotarari de guvern pe o rectificare rapida de buget.

Unii dintre liderii partidului vor incerca sa se agate de putere, poate vor mai ciupi cateva luni de benficii, alaturi de Ponta, Tariceanu, Basescu. .

Ar fi o mare greseala. Partidul are nevoie de o strategie pe termen mai lung. O noua politica de cadre, idei coerente de politici publice, o asumare clara a optiunii de stanga, departamente functionale, o structura dinamica de tineret (tradarea presedintelui acestei structuri ar trebui sa dea de gandit).

O alta batalie este in curs. Viorica Dancila si-a asumat-o si trebuie sa o duca la capat, incercand un rezultat cat mai bun.

„Avantajul” votului de ieri este ca partidul va trece printr-o „naparlire” necesara. Multi oportunisti sau sobolani vor sari din barca. Chiar si unii din apropierea fostului premier”, a spus Adrian Năstase, pe blogul personal.

In astfel de momente, trebuie sa ne amintim ce spunea Pierre de Coubertin: „Ai invins, continua, ai pierdut, continua”, a spus Adrian Năstase pe blogul personal.