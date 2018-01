Adrian Năstase, la ”Adevăruri de viață”: Am fost trădat

Adrian Năstase a fost invitatul Danei Chera la ”Adevăruri de viață”, acolo unde a vorbit despre trecutul său în PSD, momentele dificile prin care a trecut, dar și subiecte actuale, cum ar fi relația dintre PSD și președintele Klaus Iohannis.

Fostul premier a spus că debarcarea sa de la conducerea PSD a fost rezultatul unei trădări, dar că nu știe nici până astăzi cu siguranță cine a stat în spatele acestui plan.

”Este inevitabil. Cei din echipa în care ești doresc să preia conducerea. Ideea de a polemiza cu propriul meu trecut era stupidă. În perioada în care eram la bibliotecă, cred că am devenit mai înțelept. Am primit enorm de multe telefoane atunci. Atunci a fost o trădare confuză. Au fost niște voturi care erau secrete, pe unele le știu. A fost o poveste aberantă. Am cerut un vot de încredere, s-a votat să îmi dau demisia. La acel moment s-au întâmplat lucruri foarte ciudate. Așteptam să intru în sală cu colegii mei, aghiotantul mi-a spus că la telefon era Traian Băsescu. Mi-a spus: Adriane, nu eu am organizat povestea asta. Interresant. În acel moment Mircea Geoană, pe el îl incomodam, nu vreau să îl acuz. Aveam o putere, un ascendent suficient de mari în partid” a spus Adrian Năstase.

Întrebat dacă și Klaus Iohannis ar putea proceda la fel cu Liviu Dragnea, fostul premier crede că interesele actualului președinte sunt diferite.

”Președintele Iohannis e interesat ca PSD să facă cât mai multe greșeli” a afirmat fostul premier.