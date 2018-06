Adrian Năstase, mesaj pentru Klaus Iohannis, după uriașul miting PSD

Adrian Năstase susține că mitingul PSD a arătat faptul că linia de fractură în societatea românească nu mai este cea ideologică sau cea economico-socală, ci una care are la bază "axa justitie/anti-corupție/abuzuri".

Potrivit fostului premier, cele „doua” Rom

ii se bat acum în mitinguri, comunicate, talk show-uri, scrisori la Bruxelles.

"

Poate ca presedintele Johannis nu realizeaza dar „referendumul pe justitie” a avut loc. Sigur, mitingul de sambata a aratat forta vitala a PSD, capacitatea sa de mobilizare – e adevarat intr-o formula mai curand specifica partidelor de dreapta si societatii civile – dar, in acelasi timp, el a exprimat, intr-un mod explicit, refuzul de a mai accepta sistemul de „justitie” construit de Basescu si camarila sa, continuat de regimul Johannis. Nu intamplator, opiniile separate la recenta decizie a CCR au fost exprimate de exponentii acestui sistem – Livia Stanciu si Daniel Morar, trimisi acolo, in sinecuri de noua ani pentru rolul avut in distrugerea adversarilor politici.

Iata ca sambata s-au adunat in Bucuresti zeci, sute de mii de oameni care, de fapt, s-au saturat de abuzuri, de „erori judiciare”, de catuse, de interceptari, de „republica procurorilor” si pentru a spune ca „statul de drept” inseamna altceva".

