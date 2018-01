Adrian Țuțuianu, atac dur la Liviu Dragnea, înainte de ședința CEx a PSD

Liviu Dragnea este atacat cu doar două zile înainte de ședinte Comitetului Executiv al PSD.

Adrian Țuțuianu, fostul ministru al Apărării, îi reproșează lui Dragnea plecarea sa din Guvern, la numai două luni de la instalare. Fostul ministru spune că în scurtul său mandat a făcut lucruri bune, iar acest lucru i-ar fi deranjat pe colegi și pe șefii din partid.

”Cred că am fost un ministru bun, știu bine ce am făcut (...) Am stat puțin, dar niște urme am lăsat. Regret și eu că am plecat. Probabil că am deranjat pe unii colegi. Inclusiv președintele partidului, probabil a avut anumite nemulțumiri pentru că eram foarte vizibil, apreciat” a spus Țuțuianu.