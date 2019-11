ALEGERILE PREZIDENȚIALE 2019. Cine îl va susține pe Klaus Iohannis în turul doi. Este oficial!

ALEGERILE PREZIDENȚIALE 2019. Alianţa USR PLUS a anunţat joi că îl susţine pe Klaus Iohannis în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale şi îşi îndeamnă susţinătorii să participe la vot.



ALEGERILE PREZIDENȚIALE 2019. "Alianţa USR PLUS îi îndeamnă pe membrii şi simpatizanţii săi să participe la turul al doilea al alegerilor prezidenţiale, care va avea loc pe 24 noiembrie, şi să voteze cu actualul preşedinte, Klaus Iohannis. Alianţa USR PLUS rămâne consecventă poziţiei pe care a avut-o încă de la început, şi anume aceea că PSD, în toate versiunile sale de după 1989, de la Ion Iliescu până la Viorica Dăncilă, nu a făcut altceva decât să frâneze modernizarea României, să încerce să deturneze ţara de la direcţia euro-atlantică şi să-i împingă pe români la migraţie masivă", se arată într-un comunicat.



ALEGERILE PREZIDENȚIALE 2019. Conform aceleiaşi surse, USR a luptat în Parlament în ultimii trei ani împotriva modificării legilor justiţiei şi a legislaţiei penale, împotriva privilegiilor demnitarilor şi a strâns peste un milion de semnături pentru iniţiativa de modificare a Constituţiei, iar preşedintele Klaus Iohannis a fost partener în acest efort.



ALEGERILE PREZIDENȚIALE 2019. "Klaus Iohannis s-a angajat din nou, în ultima conferinţă de presă, că după alegerile prezidenţiale va reîncepe discuţiile despre organizarea alegerilor anticipate pentru care Alianţa USR PLUS a propus tuturor forţelor politice un pact. Credem în continuare că acestea reprezintă singura soluţie pentru ca PSD să fie alungat de la putere pentru o lungă perioadă de timp. Nouă nu ne e teamă de anticipate şi suntem gata de o nouă bătălie cu PSD, care trebuie să plece, pentru că e toxic. Cât de toxic, am văzut toţi de la OUG 13 încoace şi vedem şi zilele acestea când, prin dezinformări de cea mai proastă factură, încearcă să dezbine frontul anti-PSD", a declarat preşedintele USR, Dan Barna, potrivit comunicatului.



ALEGERILE PREZIDENȚIALE 2019. La rândul său, preşedintele PLUS, Dacia Cioloş, consideră că votul pentru Klaus Iohannis este un vot pentru modernizarea României.



ALEGERILE PREZIDENȚIALE 2019. "Putem să garantăm susţinătorilor noştri că de acest lucru ne vom asigura şi noi, Alianţa USR PLUS, care este o forţă politică acum în România. Vom avea grijă ca obiectivele pentru care îl susţinem pe Klaus Iohannis să fie puse în practică nu doar de către viitorul preşedinte, dar şi în Parlament şi la nivel local", a declarat Cioloş.