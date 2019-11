Alexandru Cumpănașu, primele declarații după rezultatele EXIT-POLL: „Nu cred în acest sondaj. Nu putem vorbi despre un rezultat final”

Alexandru Cumpănașu, a declarat după rezultatele EXIT-POLL că nu crede în acest sondaj, iar din punctul său de vedere în prezent„nu putem vorbi despre un rezultat final”.

„S-a viciat foarte mult acest proces electoral, iar orice cetățean sau candidat dacă vrea poate solicita anularea acestor alegeri. Nu uitați că avem deja buletine pentru turul doi în care au 2.000 de cetățeni au votat. Cei care au votat Alexandru Cumpănașu nu sunt cei care au votat anti-PSD. Cei care au votat pentru mine au votat pentru o cauză clară. Nu am avut un partid în spate, nu am avut bani în spate, nu am avut televiziuni în spate”, a declarat Alexandru Cumpănașu la Antena 3.

