Alexandru Nazare primise asigurări de la Florin Cîțu, în luna mai, că nu va fi remaniat: "Mi-a spus că nu intenționează așa ceva"

"Pe 21 mai au apărut, pe surse, semnale că o să-mi fie cerută remanierea. Am avut o discuție atunci cu premierul. Ne-am întâlnit în lift, mergeam spre Coaliție. Și l-am întrebat. Mi-a spus că nu, că nu intenționează așa ceva. De ce pot să cred astfel de surse, că nu intenționează.", a precizat Alexandru Nazare, joi seara, la Antena 3.

"Am aflat, după aceea, de la colegii din presă, că întradevar primiseră astfel de informații. Și la Coaliție am spus, dacă sunt probleme, dacă sunt lucruri pe care trebuie să le îndrept, sunt aici și sunt foarte disponibil să remediem această situație.

Am primit un telefon pe 27 mai, duminică seară, înainte de prezentarea candidaturii premierului pentru președenția PNL, în care m-a invitat să particip la eveniment. Am cântărit foarte bine. Era exact săptămâna în care apăruseră sursele cu remanierea, luni și marți.

Și i-am spus premierului că prefer că am o poziție de neutralitate și prefer să nu implic ministerul în lupta politică din partid. Consider că un astfel de mesaj, transmis de PNL, e un mesaj de echlibru, e o atitudine înțeleaptă, și îi doresc succes, baftă, în demersul pe care îl întreprinde, dar nu pot participa.

Coroborez și cu discuția de astăzi, la începutul ședinței de Guvern, când mi-a zis că nu vorbim de rezultate, vorbim de echipa. Deci probabil că la echipa se referea.", a mai spus acesta

Alexandru Nazare a explicat de ce a fost remaniat de premier: ”Nu putem vorbi de întârzieri la Ministerul Finanțelor”

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a fost demis, cu scandal, de la Ministerul Finanțelor. Acesta a avut o intervenție telefonică la ”News Hour with CNN”, la Antena 3, unde a explicat care a fost motivul remanierii sale.

”Aș vrea să transmit un mesaj de continuitate și de stabilitate, îndeosebi pentru piețele externe și investitorii care au paricipat la emisiunea noastră din cursul zilei de ieri. Tranziția va fi foarte lină și sunt convins că prim-ministrul va prelua cât mai repede mandatul, ca atare conduita României va fi aceeași pe piețele externe și nu va fi niciun fel de problemă în continuare în privința tranziției

Ca să nu se interpreteze cumva pe piețele externe că suntem într-o criză politică, acest lucru a fost rezolvat prin decretul publicat de președintele României.

În al doilea rând, aș comenta câteva din lucrurile care au ieșit în spațiul public. Dacă vorbim despre fonduri europene, vorbim la execuția din mai, de o creștere de 39% față de anul trecut, adică 12 miliarde anul acesta, față de 8,9 anul trecut. Asta înseamnă 64%, față de primele 5 luni ale anului 2019. Dacă vorbim de investiții, acestea au crescut cu 30%. Colectarea a crescut cu 23% la luna mai, 29,5% creștere a veniturilor fiscale.

În privința deficitului, suntem în grafic, cu 1,4% mai puțin decât anul trecut. Dacă ne uităm la evaluările instituțiilor financiare internaționale, vom vedea că toate sunt pozitive, ca atare nu putem vorbi de întârzieri la Ministerul Finanțelor.

Aș putea spune că am deblocat proiecte în Ministerul Finanțelor, proiecte care nu funcționau, spre exemplu dezideratul de a avea case de marcat conectate, adică aplicația nu funcționa, am creat o nouă aplicație și în această nouă aplicație sunt astăzi conectate 90.000 de case de marcat”, a declarat Alexandru Nazare la Antena 3.

”Am avut o discuție în care mi-a cerut demisia”

Acesta a explicat apoi cum felul în care premierul Florin Cîțu i-a transmis că îi cere demisia.

”Am avut o discuție în care mi-a cerut demisia, dar era o chestiune de responsabilitate. Înainte de a discuta despre demisie să închid discuțiile pe care le aveam deja în curs și să închid, cu succes, emisiunea de eurobonduri, după care i-am transmis premierului că, având în vedere aprecierea pe care a avut-o tot timpul la adresa ministerului, a echipei de aici, a mea, a rezultatelor noastre, și având în vedere modul în care evoluează execuția, nu văd vreun motiv pentru care aș demisiona.

Am apărat interesele financiare ale României, ca atare nu pot să îmi asum vreo vină și nu pot să îmi asum o demisie”, a mai explicat Alexandru Nazare.

Întrebat dacă este de părere că a fost remaniat pentru că nu a ales tabăra lui Florin Cîțu, acesta a răspuns: ”Nu este vorba de rezultate, este vorba de echipă și de aici am dedus că e vorba de decizia pe care am luat-o să nu mă alătur echipei. În imaginea respectivă, de la momentul lansării candidaturii, lucru pe care l-am făcut asumându-mi o neutralitate. Eu o consider o decizie înțeleaptă pentru că eu nu am vrut să introduc Ministerul Finanțelor în discuțiile despre competiția internă”.

Alexandru Nazare a fost remaniat

Premierul Florin Cîțu a trimis decretul privind revocarea lui Alexandru Nazare către președintele Klaus Iohannis.

Potrivit surselor Antena 3, a existat o discuție pe această temă între Ludovic Orban și Florin Cîțu, Orban fiind împotriva acestui demers care îl privește pe ministrul Finanțelor. Discuția ar fi fost una destul de aprigă, ținând cont de faptul că ministrul de Finanțe s-ar fi opus planului premierului de a da, în perioada următoare, mai multe fonduri pentru primării.

Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat, la scurt timp după apariția informației privind remanierea lui Alexandru Nazare, că nu a fost anunțat despre acest demers.

”Eu am spus foarte clar că eu sunt mulțumit de activitatea miniștrilor din Partidul Național Liberal”, spune Orban.

