Alexandru Petrescu, fost ministru al Economiei: Fondurile pentru redresarea economiei, simple proiecții pe hârtie

"Fondurile de la Guvern pentru redresarea economiei - simple proiectii pe hartie. Sedintele de guvern, cu scenetele de rigoare, in care premierul si ministrii se gratuleaza intre ei la inceputul sedintei, duc in derizoriu actiunea guvernamentala si ne arata ca actuala guvernare liberala a pierdut orice contact cu realitatea economica si sociala a Romaniei de astazi.

Mult asteptatele fonduri promise de Guvernul Orban pentru a sprijini IMM-urilor afectate de criza economica generata de pandemie, sub forma unor diferite granturi (fie pentru capital de lucru, fie pentru investitii, fie pentru digitalizare) au ramas doar simple propuneri scrise in proiecte de ordonanta - unele adoptate in Guvern, altele inca in stadiul de consultare publica.

Planul National de Rezilienta si Redresare pe care Romania trebuie sa-l elaboreze pana in luna octombrie 2020, pentru a putea atrage cei aprox 31 mld euro repartizati Romaniei prin Mecanismul de redresare si rezilienta ( aproximativ 14 mld euro granturi si 17 mld euro imprumuturi) este inca o foaie goala pe care nimeni nu a asternut nimic, Guvernul Orban necunoscandu-si prioritatile pentru iesirea din criza.

Primarii si presedintii de consilii judetene sunt momiti, in scop electoral, cu alocari de fonduri europene pentru pregatirea proiectelor de investitii care urmeaza a fi finantate in perioada 2021-2027, dar si acestea sunt doar pe hartie, prevazute in proiecte de ordonante care propun mecanisme greoaie si indelungate de implementare

In context, motiunea de cenzura devine un act de responsabilitate, un demers obligatoriu de a pune capat existentei unui guvern liberal nehotarat care ne-a obisnuit, de la o sedinta de guvern la alta, ca hotaraste ca va hotara", a scris Alexandru Petrescu în postarea de pe Facebook.