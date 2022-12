Alexandru Rafila, promisiune pentru români la final de an: "În așa fel încât să vă regăsiți încrederea în sistemul de sănătate"

"Îmi doresc foarte mult să puteți avea din nou încredere în sistemul de sănătate", spune ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, în mesajul de final de an.

"Încheiem anul 2022 în sectorul de sănătate după ce am trecut la începutul acestui an de partea cea mai dificilă a pandemiei și am reușit să o ținem sub control, am reușit să facem în așa fel încât să ținem spitalele deschise și lucrul poate cel puțin la fel de important este legat de faptul că investițiile pe care trebuie să le facem prin PNRR se află pe drumul cel bun", transmite ministrul Sănătăţii.

Alexandru Rafila își dorește, la final de 2022, ca în anul care vine să fie concretizate toate aceste investiții.

"îmi doresc foarte mult să puteți avea din nou încredere în sistemul de sănătate prin ceea ce facem noi, la Ministerul Sănătății sau la instituțiile subordonate Ministerului Sănătății, prin ceea ce fac profesioniștii din sistemul de sănătate și cred că trebuie să fim solidari și trebuie să fim responsabili de același timp.

Vă mulțumesc tuturor care ați avut încredere și care mi-ați dat sprijinul, vă mulțumesc și celor care nu ați făcut acest lucru, dar sper ca în viitor să aveți argumente ca să puteți să o faceți, și mulțumesc tuturor colegilor din Guvern și din actuala coaliție care au făcut posibil acest progres în domeniul sanitar”.

În mesajul ministrului se mai spune că sunt aspecte dificile în sănătate care trenează de ani de zile și nu se pot rezolva peste noapte.

"Vă promit că, împreună cu toți colegii mei, vom face în așa fel încât progresul să fie evident în anul ce vine și să vă regăsiți încrederea în sistemul de sănătate din România.

Vă mulțumesc, vă urez tuturor un an nou fericit, să trecem cu bine de această criză, iar sănătatea cu siguranță este unul dintre lucrurile cele mai importante pe care trebuie să le păstrăm sau să o redobândim atunci când suntem bolnavi”.