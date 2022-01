Cât de ușor ar pleca Alexandru Rafila de la Ministerul Sănătății: ”Nu am apetit”

„Nu am luat în calcul, și vă spun de ce, că nu am niciun fel de apetit pentru postul de ministru. Spre deosebire de multe alte persoane din politica românească, eu chiar am o profesiune.”, a declarat Alexandru Rafila, întrebat dacă ia în calcul să își dea demisia.

Alexandru Rafila a vorbit și despre evoluția valului 5 al epidemiei de COVID-19. Săptămâna viitoare este posibil ca numărul de cazuri noi să ajungă la 25.000 sau 28.000 pe zi, a spus ministrul Sănătăţii.

„Valurile cu creştere rapidă au, de obicei, şi o scădere rapidă. Opinia mea este că undeva în jurul datei de 10 - 15 februarie vom atinge acest maxim al numărului de cazuri. În circa 2-3 săptămâni. Un lucru e important însă, şi e bine să-l înţelegem, rata de reproducere a acestei infecţii a scăzut, maxima a fost în prima săptămână de după sărbători.

În prima săptămână din ianuarie, am avut o rată de reproducere de 1,87 - adică practic o persoană infectată îmbolnăvea aproape alte două persoane, acum avem 1,25 şi, în ultimele opt-nouă zile, am avut o scădere progresivă de la 1,87 la 1,25. Şi 1,25 este îngrijorător, pentru că înseamnă că numărul de cazuri creşte, nu va scădea. Avem 19.000 acum, probabil că săptămâna viitoare vom avea 25.000 sau 28.000. Dar viteza de creştere a scăzut”, a declarat Alexandru Rafila, la Prima TV.