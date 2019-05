Alianţa USR-PLUS a câștigat alegerile în județul Iași

REZULTATE ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2019. Alianţa USR PLUS a câştigat alegerile europarlamentare în judeţul Iaşi în urma scrutinului organizat duminică, fiind urmată de PNL şi PSD, potrivit rezultatelor finale provizorii publicate de Biroul Electoral Central.



La alegerile europarlamentare de duminică, în urma numărătorii a 98,1% din buletinele de vot din judeţul Iaşi, USR PLUS a obţinut 26,55% din sufragii, adică 85.560 de voturi, pe locul trei clasându-se PNL cu 25,66%, respectiv 82.790 de voturi.



Pentru prima dată, PSD s-a clasat pe locul trei în preferinţele electorilor, social democraţii obţinând 20,6% din sufragii, respectiv, 66.615 voturi. Ei sunt urmaţi de ProRomânia care are 6,58% - 21.226 voturi, PMP - 5,9%, Gregoriana Tudoran 3,95% , ALDE 3,40%, George Simion 1,75%, Peter Costea 1,23%, UNPR 1,05%, ProDemo - 0,95%, UDMR - 0,62%, PRU - 0,57%, PSR - 0,51%, PSDI - 0,35%, BUN - 0,24%.



La acest scrutin electoral organizat pentru alegerile europarlamentare au fost 774.863 de persoane înscrise pe listele permanente şi speciale. Prezenţa la vot pentru alegerile europarlamentare a fost de 43,75% . În judeţul Iaşi au fost 339.066 votanţi. Dintre aceştia, 190.593 au fost în mediul urban, iar 148.473 în mediul rural. Pentru alegerile europarlamentare şi-au exprimat opţiunea 285.089 votanţi pe liste permanente şi speciale, 52.769 votanţi pe liste suplimentare, iar 1.208 votanţi şi-au exprimat dreptul constituţional cu ajutorul urnei mobile.