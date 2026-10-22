"Am început să aprind lumina şi am găsit termite". Ministrul care a găsit şi o demisie pe masă anunță că începe controale

Daniel Zamfir. Foto: Hepta

Noul ministru al Economiei, Daniel Zamfir, a anunţat că a demarat un control în interiorul ministerului, după ce a preluat portofoliul. El a spus că "am început să aprind lumina şi am dat de termite" şi a avut un mesaj şi pentru foştii miniştri USR ai Economiei, Radu Miruţă şi Irineu Darău: "Sunteţi bine? Dormiţi liniştiţi?".

Zamfir a transmis că va face publice rezultatele controlului "când aprind lumina în toate cămările".

"Am început să aprind lumina prin cămările de la ministerul Economiei şi am dat de termite. Şi am apăsat doar un intrerupator... Când aprind lumina în toate cămările voi face public tot ce am gasit acolo...

Aşa pe transparenţă totală, nu-i aşa? Miruţă, Darău, sunteţi bine? Dormiţi liniştiţi?", a postat Daniel Zamfir.

A găsit demisia Adrianei Miron pe birou

Ministrul Economiei, Daniel Zamfir, a declarat miercuri seara, la Antena 3 CNN, că a găsit, pe birou, demisia secretarului general al Ministerului, Adriana Miron. El susține că nu a avut nicio discuție cu aceasta. „Doamna Miron a înțeles mesajul”, a mai adăugat acesta.

Precizările acestuia au loc în contextul în care miercuri dimineață, Daniel Zamfir i-a cerut demisia Adrianei Miron.

„Am găsit pe birou, dimineața. Doamna Miron a înțeles mesajul și aici nu discutăm despre o vânătoare de vrăjitoare, că noul ministru nu vrea să lucreze cu un profesionist ca doamna Miron. Sincer, chiar nu am înțeles de ce domnul Bolojan, știind foarte bine că va pleca din funcție, că Ministerul Economiei sau ministrul Economiei va fi altul și că, evident, secretarul general al ministerului este persoana de încredere a noului ministru, a făcut acest gest”, a declarat Daniel Zamfir, la Antena 3 CNN.