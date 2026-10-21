„Am găsit demisia pe birou”. Daniel Zamfir anunță că Adriana Miron a plecat din Ministerul Economiei

Daniel Zamfir, noul ministru al Economiei. Foto: Hepta

Ministrul Economiei, Daniel Zamfir, a declarat miercuri seara, la Antena 3 CNN, că a găsit, pe birou, demisia secretarului general al Ministerului, Adriana Miron. El susține că nu a avut nicio discuție cu aceasta. „Doamna Miron a înțeles mesajul”, a mai adăugat acesta.

Precizările acestuia au loc în contextul în care miercuri dimineață, Daniel Zamfir i-a cerut demisia Adrianei Miron.

„Am găsit pe birou, dimineața. Doamna Miron a înțeles mesajul și aici nu discutăm despre o vânătoare de vrăjitoare, că noul ministru nu vrea să lucreze cu un profesionist ca doamna Miron. Sincer, chiar nu am înțeles de ce domnul Bolojan, știind foarte bine că va pleca din funcție, că Ministerul Economiei sau ministrul Economiei va fi altul și că, evident, secretarul general al ministerului este persoana de încredere a noului ministru, a făcut acest gest”, a declarat Daniel Zamfir, la Antena 3 CNN.

Întrebat dacă a discutat cu aceasta, ministrul Economiei a răspuns că:

„Nu, nu am avut dialog. Doar am găsit demisia, i-am dat drumul pe circuit. Mă bucur foarte tare să își găsească un loc în viață, de unde a venit, că înțeleg că a venit de undeva de la Brașov, fusese la primăria domnului Coliban, probabil fiind o bună administrare, cum zic domniile lor, evident că vor găsi și un loc sub soare pentru dumneaei”, a mai adăugat Daniel Zamfir.

El a mai precizat că, în prezent, lucrează pentru formarea noii sale echipe de la minister.

Totodată, el a declarat că, în perioada următoare, va face public tot ceea ce a găsit la minister.

„Chiar acum lucrez să-mi constitui echipa la minister. Ce pot să vă spun e că, într-un timp foarte scurt, o să ies să fac public ce am găsit în Ministerul Economiei, pentru că vă dau doar o simplă informație: faptul că bugetul pentru relansarea economiei, adică toate acele programe, începând cu Start-Up Nation și continuând cu celelalte din Ordonanța 8, practic sunt blocate și doar 23% din bugetul Ministerului Economiei este consumat.

Asta mi se pare o probă majoră de incompetență ori rea-voință. Păi, cu toții eram cu apa la gură că trebuie să investim, că trebuie să relansăm economia...

Ministerul Economiei sau doamna Miron s-a preocupat în Ministerul Economiei doar să mute lumea dintr-o parte într-alta, să transfere din orice altă zonă decât Ministerul Economiei, să aducă oameni noi, iar pe cei de aici, care știau cu ce se mănâncă lucrurile pe aici, să-i transfere în alte zone, ca să-i izoleze. Ăsta a fost, până la urmă, mandatul doamnei Miron aici, în cadrul ministerului.

Și vă repet, cu rezultate despre care vorbeam: doar 23% din buget consumat.

Ministerul Economiei avea buget pentru tot ce înseamnă proiectele astea pentru companiile românești și a fost cheltuit până acum doar 23%. Deci, înțelegeți că n-au făcut nimic în toată perioada asta?”, a mai declarat Daniel Zamfir.

Întrebat dacă vor fi publicate și documente de la șantierul naval de la Mangalia, Daniel Zamfir a răspuns că:

„Nu pot să vă spun acest lucru până nu văd natura acestor documente. O să văd. Eu doar vreau să spun public că tot ceea ce s-a întâmplat în neregulă în Ministerul Economiei a fost prezentat ca pe o realizare, cu reforme și așa mai departe, dar nu a existat așa ceva. Există doar, cum vă spuneam, o permutare de oameni și, culmea, oamenii buni din minister au fost îndepărtați ca să fie aduși oameni cu apartenență la USR”, a încheiat noul ministru al Economiei.

Daniel Zamfir îi ceruse demisia Adrianei Miron după ce Ilie Bolojan i-a prelungit mandatul cu 6 luni, marți, chiar înainte să plece din functia de prim-ministru. Antena 3 CNN a dezvăluit, în luna mai, că Adriana Miron a făcut parte din „grupul de lucru” pentru SAFE, deși a fost condamnată, în 2015, la doi ani de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu și fals intelectual.

„Ieri, Ilie Bolojan a semnat prelungirea pe 6 luni a mandatului de secretar general al Ministerului Economiei, dnei Adriana Miron. Azi, când ajung la minister, sper să găsesc pe masă demisia doamnei în cauză”, a scris Zamfir, pe Facebook.

Pe 20 mai, la emisiunea „Decisiv”, a fost dezvăluită componența grupului de lucru pentru programul SAFE. De aproape un an, în spațiul public s-a ridicat întrebarea: cine a decis direcționarea a miliarde de euro către companii de armament din străinătate și cine sunt persoanele care au negociat și au semnat alocarea, inclusiv suma de aproximativ 7 miliarde de euro către compania germană Rheinmetall.

Guvernul a susținut constant că există un „grup de lucru”, fără a oferi detalii suplimentare. Mai mult, la întrebările Antena 3 CNN, Cancelaria Prim-ministrului a precizat că nu pot fi oferite informații cu caracter personal despre delegații care fac parte din această structură.

Potrivit dezvăluirilor făcute de realizatoarea emisiunii, Cătălina Porumbel, o prezență controversată în „grupul de lucru” privind programul SAFE a fost Adriana Miron, secretar general al Ministerului Economiei, care fost condamnată în 2015 la doi ani de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu și fals intelectual. Ea a fost delegată de către Ministrul Economiei, Irineu Darău.

Adriana Miron a fost numită administrator special la o filială Romarm, fără experiență în domeniu. Anterior, a ocupat funcția de city manager al Brașovului în perioada administrației conduse de Allen Coliban.