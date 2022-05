Antena 3 › Politică › Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, după întâlnirea cu Secretarul pentru Securitate Internă al SUA: ”Am vorbit despre accederea în programul Visa Waiver” Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, după întâlnirea cu Secretarul pentru Securitate Internă al SUA: ”Am vorbit despre accederea în programul Visa Waiver”

Sursa foto: US Department of Homeland Security, by Benjamin Applebaum, Washington, D.C.

Ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru, și ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, s-au întâlnit astăzi cu Secretarul pentru Securitate Internă al SUA, membru al Guvernului federal, Alejandro Majorkas, cu care au discutat despre accederea în programul Visa Waiver.