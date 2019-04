„Ancheta este abuzivă!” PSD acuză DNA de anchetă politică

Liderii PSD au depus o plângere la DNA în care susţin că cercetarea procurorilor pentru modul în care PSD a cheltuit banii este fără temei legal, deoarece sumele au fost verificate deja și de Autoritatea Electorală Permanentă şi de Curtea de Conturi.

În plus, aceştia susţin că este de neconceput ca procurorii să aibă acces la strategiile unui partid politic, prin faptul că au pus sub sub supraveghere toate tranzacțiile financiare din anii 2017 - 2018.

Secretarul general al PSD, Codrin Ştefănescu, a declarat luni că toate partidele politice dau explicaţii legate de cheltuirea banilor proveniţi de la bugetul statului Autorităţii Electorale Permanente şi Curţii de Conturi, iar anchetarea felului cum au fost cheltuiţi aceşti bani de către procurori este „abuzivă”.

La rândul său, trezorierul PSD, Mircea Draghici, întrebat dacă şi-a cumpărat pe banii partidului casă şi maşină, a spus că acestea sunt „nişte minciuni absolut incredibile pe care le rostogoliţi în continuare”.