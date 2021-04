Andreea Moldovan, prima reacție după ce a fost demisă din funcția de secretar de stat în Ministerul Sănătăţii

Fostul secretar de stat a precizat că se va întoarce la spital, iar decizia premierul Cîțu trebuie respectată.

Întrebată dacă va reveni la spitalul din Brașov, Andreea Moldovan a precizat:

"Da, mă întorc la spital. (...) Este o decizie pe care trebuie să o respectăm cu toții", a declarat Andreea Moldova, la plecarea de la Ministerul Sănătății.

Premierul Florin Cîțu a cerut demiterea din funcție a secretarului de stat Andreea Moldovan și revocarea ministrului Voiculescu, după ce a fost publicat în Monitorul Oficial un ordin ce schimba regulile prin care localitățile intrau în carantină.

Ordinul de ministru al Sănătății care introduce noi criterii pentru carantinarea localităților, respectiv nivelul de testare pentru COVID, rata de incidență și de gradul de ocupare a paturilor din spitale și secțiile ATI, semnat de secretarul de stat Andreea Moldovan, a fost publicat marți în Monitorul Oficial.

Documentul introduce un punctaj pe baza unei grile. Municipiile și zonele metropolitane cu peste 100.000 de locuitori pot intra în carantină dacă au minimum 60 de puncte, iar restul localităților dacă au minimum 70 de puncte. Pentru încetarea carantinei este prevăzut un singur criteriu, respectiv rata de incidență de sub trei cazuri la o mie de locuitori.

Florin Cîțu: "Întotdeauna am spus că este nevoie de încredere în instituțiile statului"

Premierul a explicat într-o declarație de presă decizia de a face schimbări la vârful Ministerului Sănătății.

"De un an de zile România trece printr-o perioadă dificilă în lupta cu pandemia. Această pandemie întins la maxim resursele statului. Ca să avem succes în această luptă cu pandemia, întotdeauna am spus că este nevoie de încredere în instituțiile statului. Instituțiile care administrează acestă perioadă dificilă. În acest context și pentru a mă asigura că încrederea rămâne, am decis să fac o modificare la vârful Ministerului Sănătății", a precizat premierul.



