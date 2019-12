ANI riscă să rămână fără conducere, în plin scandal privind averea premierului Ludovic Orban

Foto: Ludovic Orban/ Facebook

Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, că există riscul ca Agenția Națională pentru Integritate (ANI) să rămână fără conducere după încetarea mandatului actualului președinte al instituției, respectiv pe 24 decembrie.

Orban a subliniat că instituția se află în această situație deoarece nu a fost ales Consiliul Național de Integritate, care avea atribuția de a desemna noul șef al ANI.

„Mi-a atras atenția asupra faptului că nu este ales Consiliul Național de Integritate. El trebuie stabilit după o procedura legală care implică și Parlamentul. Absența unui Consiliu Național de Integritate va afecta funcționalitatea instituției, pentru că mandatul președintelui ANI încetează în conformitate cu legea cred că în jurul datei de 24 decembrie, și în cazul în care nu există un Consiliu Național de Integritate care să desemneze conducerea ANI riscă să se ajungă într-o situație în care ANI să nu mai aibă conducere. Mulți s-ar bucura, dar eu consider că funcționalitatea ANI este extrem de importantă. Am investigat mai multe posibilități. O să am discuții cu mai mulți parteneri”, a spus Ludovic Orban.

La rândul său, președintele Senatului, Teodor Meleșcanu, a declarat, într-o intervenție la Antena 3, că motivul pentru care s-a întârziat numirea Consiliului Național de Integritate, cel care avea atribuția de a desemna noul șef al ANI, ține de o întârziere la depunerea candidaturilor. Între întârziați se numără și grupurile parlamentare PSD și PNL.

