Anunțul lui Ludovic Orban după tragedia de la Timișoara

sursa foto: gov.ro

Prim-ministrul Ludovic Orban a precizat luni că, imediat după ce a aflat despre tragedia de la Timişoara, unde doi copii şi o femeie şi-au pierdut viaţa în urma unei dezinsecţii, a luat legătura cu ministrul de Interne, care la rândul său l-a contactat pe prefectul judeţului Timiş, pentru stabilirea măsurilor necesare.



Orban a mai precizat că vor trebui efectuate cercetările necesare şi stabilite vinovăţiile.



"Imediat ce am aflat de această situaţie, am luat legătura cu ministrul de Interne, care a intervenit imediat la prefect pentru luarea măsurilor care se puteau lua. Acolo este un imobil în care sunt proprietari privaţi. Ei au contractat firma respectivă, care a făcut dezinsecţia. (...) În mod evident, faptul că există asemenea substanţe şi că există firme care utilizează astfel de substanţe, asta trebuie sancţionat imediat. În ceea ce priveşte intervenţia ulterioară, din momentul respectiv, prefectul, din câte ştiu, a convocat Comitetul pentru situaţii de urgenţă, a dispus evacuarea tuturor locatarilor din imobil. Ştiu că primăria a pus la dispoziţie spaţii de cazare pentru locatarii din imobilul respectiv. Evident, acum trebuie efectuate cercetările şi stabilite vinovăţiile. Pentru că aici e, într-un fel, şi vinovăţia administratorului care, totuşi, putea să verifice dacă firma respectivă îndeplinea, avea toate avizele necesare pentru a putea realiza dezinsecţie", a spus Orban, la un post de televiziune.



Poliţia Timiş a deschis dosar penal in rem pentru ucidere din culpă în cazul deratizării dintr-un bloc din Timişoara, de pe strada Mioriţei, în urma căreia trei persoane au decedat şi mai mulţi adulţi şi copii au ajuns la spital.