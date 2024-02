Apelul PUSL către toate forțele politice

Conflictele interne trebuie aplanate și nu escaladate, spune Partidul Umanist Social Liberal, care avertizează că România ar putea fi aruncată în haos de iresponsabilitatea extremiștilor.

Sursa foto: PUSL

Într-un comunicat de presă semnat de avocatul Daniel Ionașcu, președintele Consiliului Național al PUSL, umaniștii îndeamnă la echilibru și înțelepciune.

"Partidul Umanist Social Liberal își exprimă îngrijorarea față de pericolul unei conflagrații mondiale. În acest context, pericolul escaladării unor conflicte interne ar fi dezastruos. Facem apel la forțele politice responsabile să aplaneze conflictele sociale.

În același timp facem apel la forțele extremist populiste să își controleze atent acțiunile pentru a nu arunca România în haos", se arată într-un comunicat al PUSL, semnat de avocatul Daniel Ionașcu, președintele Consiliului Național al PUSL.

Semnalele experților europeni în ultimele luni arată că la alegerile europarlamentare din acest an partidele populiste vor câștiga un număr semnificativ de locuri în Parlamentul European. Potrivit unor predicții făcute de European Council on Foreign Relations, un think tank cu sediul în Germania, partidele populiste de extremă dreaptă vor câștiga alegerile sau se vor clasa pe podium în majoritatea țărilor Uniunii Europene. De altfel, acest trend este deja vizibil în unele state, iar experții se așteaptă ca fenomenul să continue.

Dacă extrema dreaptă va câștiga teren, o va face în detrimentul "verzilor" și a partidelor de centru-stânga.

Ținând cont de aceste date, pentru prima dată în istoria Parlamentului European ar putea fi o majoritate formată din creștini-democrați, conservatori și cei din extrema dreaptă.