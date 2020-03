Audierile din Parlament, prin videoconferință, s-au încheiat. 9 miniștri - avize favorabile; 7 miniștri - avize negative

Au primit avize negative miniștrii Educației, Muncii, Sănătății, Mediului, Justiției, Dezvoltării și Finanțelor. Dintre aceștia 7, doi au fost prezenți în Parlament, și anume ministrul Sănătății și ministrul Justiției.

În ceea ce o privește pe Violeta Alexandru, ministrul Muncii, a primit aviz negativ prin neprezentare. Parlamentarii au spus că nu a răspuns la telefon.

Cu toate acestea, Violeta Alexandru a explicat că aceasta e o știre falsă.

"La ora stabilită, am sunat pe telefonul pus la dispoziție de Comisie, am intrat, cu un cod de acces, pe linia securizată, am așteptat pe hold până am fost deconectată. L-am sunat imediat pe Președintele Comisiei, deputatul PSD Adrian Solomon să îl întreb ce se întâmplă și să îi spun că sunt la dispoziția Comisiei. Mi-a spus ca nu mai este nevoie să mă audieze, au votat deja!", a scris Violeta Alexandru pe pagina sa de Facebook.

Știre inițială

Au început audierile miniștrilor din Guvernul Orban în Parlament. Toți miniștrii liberali, care sunt izolați la domiciliu din cauza coronavirusului, vor da explicații prin videoconferință.

Noul Cabinet propus de Ludovic Orban are aceeași formulă ca actualul guvern interimar.

Votul de învestitură se va da tot sâmbătă, la ora 11, într-o sală dezinfectată, unde membrii din Parlament vor intra unul câte unul. E nevoie de 233 de voturi pentru ca noul guvern să fie învestit.

Toată lumea va purta echipament de protecție și toată lumea va fi testată.

Jurământul va fi, cel mai probabil, prin sistem de videoconferință, la fel cum se țin și audierile.

