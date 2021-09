AUR anunţă greva parlamentară dacă nu se votează moţiunea: "Protestăm împotriva acestui abuz de putere"

„Noi am început-o (n.r greva parlamentară) chiar de astăzi la Senat. Protestul colegilor noștri deputați a fost practic similar în manifestare cu ei, doar că noi nu am mai afișat niciun fel de mesaje în interiorul sălii de plen și doar în foaierul unde am stat în cursul dezbaterilor care au urmat, deși ședința rămăsese fără unul dintre secretarii de ședințe Sorin Lavric care este semnatarul nostru și care ne-a însoțit afară.

Este ca orice grevă parlamentară, adică nu participăm la dezbateri și la vot nu vom participa la lucrările comisiilor. Vom merge, vom face prezența, ne vom arăta că suntem acolo. Nu tragem chiulul, nu stăm de pomană pe banii cetățenilor.

Dar cetățenii trebuie să afle că în această țară care se prezintă democratică, în acest stat care se pretinde membru al Uniunii Europene și unde ni se impun tot felul de fantasmagorii în numele libertății şi apărării drepturilor cetățenești nu este respectată Constituția, este încălcată orice normă democratică.

Un lucru firesc care ar trebui să se întâmple deja de ieri și anume dezbaterea și votul pe moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Cîţu a fost blocat pentru o nouă majoritate PNL PSD UDMR.

"Protestăm împotriva acestui abuz de putere"

Protestăm vehement împotriva acestui abuz de putere și de număr de voturi pe care îl comite această nouă majoritate și vom protesta până când își vor reveni la normalitate până când vor înțelege să respecte Constituția și să supună dezbaterii și votului moţiunea de cenzură", a spus Claudiu Târziu, copreședinte AUR.

Întrebat dacă USR se alătură acestei greve parlamentare, Claudiu Târziu a spus că nu a vorbit cu ei dar dacă vor dori să facă același lucru sunt îndreptățiți să o facă.

„Nu am vorbit cu ei şi nu i-am îndemnat să facă ceva anume sau nu. (...) Și noi sperăm că și aici să protesteze pentru că ei au semnat această moțiune inițiată de AUR și ei consideră că această moțiune guvernul trebuie înlăturat", a mai spus Claudiu Târziu la Antena 3.

