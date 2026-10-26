AUR critică planul lui Grindeanu pentru reforma administrativă: „PSD trebuie să se hotărască ce vrea. Deocamdată, asta este o manevră”

George Simion și Petrișor Peiu, într-o conferință de presă la sediul AUR. Foto: Agerpres

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, spune că „PSD trebuie să se hotărască ce vrea” în privinţa reformei administrative, respectiv dacă face o propunere în Parlament sau optează pentru asumarea răspunderii Guvenului.

„PSD-ul trebuie să hotărască ce vrea. Prima oară a propus o comisie parlamentară pentru reforma administrativă şi acum vine şi propune exact opusul, adică asumarea răspunderii Guvernului. Trebuie să se hotărască ce vrea şi să aibă în vedere faptul că dacă se va face prin asumarea răspunderii sau printr-o lege adoptată acum, punerea în aplicare nu va fi acum. Deocamdată, asta este o manevră de a evita discuţia despre situaţia de acum şi a o muta peste doi ani. Dar prima chestiune este mai multă consecvenţă. Vrea PSD-ul să discute serios reforma administrativă? Prima oară să hotărască dacă o face în Parlament sau vrea să facă asumarea răspunderii”, a declarat Peiu, luni, într-o conferinţă de presă susţinută la Parlament.

Senatorul AUR s-a referit şi la situaţia în care se află bugetul în prezent, apreciind că Guvernul trebuie să-şi asume o decizie politică cu privire la anumite decizii, şi la cele două teme pentru care social-democraţii vor asumarea răspunderii - reforma administrativ-teritorială şi reorganizarea la nivel guvernamental.

„Fie vrea să indexeze pensiile şi să scutească de plata CASS mamele aflate în concediu de îngrijire a copiilor, veteranii de război şi foştii deţinuţi politici, fie vrea să continue actualul sistem de cheltuieli publice. Trebuie făcută o alegere politică - asta face un Guvern. Decide ce cheltuieli le face azi şi ce cheltuieli le face mâine, ce cheltuieli face peste o săptămână. Ceea ce a spus astăzi domnul Grindeanu nu afectează bugetul pe anul ăsta. Nu are cum să fie vreun impact al bugetului pe anul acesta cu cele două asumări de răspundere. Şi nici pentru anul viitor, după umila mea părere. Trebuie luată o decizie. Vrem să păstrăm legea pensiilor, este în vigoare? Atunci renunţăm la alte cheltuieli care nu sunt urgente. Dacă vrem să păstrăm 2-3 milioane de oameni de pensionari care au pensia sub nivelul de supravieţuire, alegem viaţa pensionarilor şi renunţam la cheltuieli care nu sunt urgente. (...) Ministrul de Finanţe trebuie să hotărască dacă e de acord cu prim-ministrul. Prim-ministrul, în programul său de guvernare, pe care l-a citit în Parlament şi a fost aprobat în Parlament, laolaltă cu lista membrilor Guvernului, s-a angajat să nu crească nivelurile taxelor anul viitor. Trebuie să se hotărască”, a transmis senatorul AUR.

Deputatul AUR Lucian Muşat a declarat, pe de altă parte, că iniţiativele AUR „sunt respinse pe bandă rulantă”, exprimându-şi speranţa că un proiect referitor la scăderea impozitelor pe dividende, care nu a fost votat în Senat, va fi adoptat de Camera Deputaţilor.

„Iniţiativele legislative depuse de către noi sunt respinse pe bandă rulantă, oricât de bune ar fi ele, nu cred că este o surpriză pentru absolut nimeni. Aşa s-a întâmplat şi săptămâna trecută, miercuri, când în plenul Senatului a fost respinsă iniţiativa legislativă depusă de noi, prin care dorim şi doream scăderea impozitării dividendelor de la 16% la 8%, care, din păcate, a fost respinsă de către celelalte partide, care formează coaliţia anticapital românesc. (...) Ar fi fost bine ca această lege să fie admisă şi sperăm că votul se va schimba în Camera Deputaţilor, pentru că sunt zeci de milioane de euro, sute de milioane de euro în conturile companiilor care zac acolo şi care nu sunt retrase de către acţionarii acestor companii din cauza acestui impozit uriaş pe dividende, care înainte a fost 5%, a fost crescut apoi la 8%, apoi la 10%, iar anul acesta a ajuns să fie 16%. Iată, deci, o creştere de peste trei ori a acestui impozit, iar acei bani zac acolo, în loc să fie întorşi în economie, să fie multiplicaţi în economie şi statul pe orizontală să câştige mai mult”, a argumentat deputatul.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că îi va propune premierului ca Guvernul să îşi angajeze răspunderea în Parlament pe reforma administrativ-teritorială şi pe reorganizarea la nivel guvernamental.