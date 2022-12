AUR pregăteşte un mare protest la Ambasada Austriei din Bucureşti. George Simion: "Am fost mai devreme, erau deja zeci de jandarmi"

Liderul AUR, George Simion, a anunţat că partidul său pregăteşte un protest care va avea loc la Ambasada Austriei de la Bucureşti.

Sursa foto: Facebook

"Diseară vom transmite un mesaj clar, hotărât, că nu suntem cetăţeni de mâna a doua a Europei, că românii au tot dreptul să beneficieze de apartenenţa la Uniunea Europeană, nu doar să fim folosiţi ca masă de consum, nu doar să vândă alţii produsele în magazinele care aparţin tot lor.", a declarat George Simion, pentru Antena 3 CNN.

"Nu doar să le folosim băncile, nu să le dăm resursele naturale pe degeaba pentru că asta am văzut cu lemnele, cu petrolul, cu gazele naturale şi totodată se transmite un mesaj că aceşti guvernanţi incapabili trebuie să plece.

Tot Guvernul Ciucă a dat dovadă de amatorism, nu e posibil să te angrenezi într-un proces de aderare, soliciţi ca să se voteze aderarea noastră în Schengen fără a fi sigur de rezultate, ori cetăţenii români pentru aderarea la Schengen au făcut foarte multe eforturi financiare

În primul şi în primul rând pentru că am sprijinit foarte mult refugiaţii din Ucraina, am lăsat resursele naturale ale românilor, am vândut pe nimic BCR-ul, am vândut pe nimic Petromul, avem companii austriece cam peste tot. Am făcut o scurtă plimbare astăzi pe stradă şi peste tot", a mai spus liderul AUR.

Mulţi români au afişat pe paginile de socializare faptul că vor boicota, nu vor mai cumpăra produse, nu vor mai folosi serviciile băncilor sau celorlalte firme austriece.

Legat de protestul de diseară ca să nu existe dubii pentru că totul trebuie făcut ca la carte, să nu degenereze lucrurile.

"Diseară, la ora şase în faţa ambasadei Austriei, paşnici, dar fermi, pentru că această ambasadă, am fost mai devreme, erau deja zeci de jandarmi. Această ambasadă cred că are o mai mare influenţă asupra decizilor din România decât o are palatul Victoria.

Am văzut un preşedinte inexistent, a reacţionat târziu, el coordonează politica externă. Klaus Iohannis există, am văzut reprezentanţii OMV Petrom cum îl cheamă practic la ordine pe Preşedintele Klaus Iohannis", a susţinut Simion.