AUR s-a supărat pe Nicușor Dan după ce l-a numit pe Călin Georgescu „un anume Georgescu”: „Îl transformă într-o țintă a ironiilor”

3 minute de citit Publicat la 23:16 10 Noi 2026 Modificat la 23:17 10 Noi 2026

George Simion a tot spus că Călin Georgescu ar fi politice. Foto: Hepta

AUR s-a supărat pe Nicușor Dan după ce președintele l-a numit pe Călin Georgescu „un anume Georgescu”, în conferința de presă de marți seară. Formularea nu a fost deloc pe placul partidului, care îl acuză pe șeful statului că îl ironizează pe fostul candidat la prezidențiale și că nu respectă prezumția de nevinovăție. Într-un comunicat, AUR îi cere socoteală lui Nicușor Dan și pentru afirmația că partidul ar fi dus România la dezastru economic dacă ajungea la guvernare.

Nicușor Dan a folosit expresia „un anume Georgescu” în timp ce explica de ce a exclus AUR de la guvernare. Președintele a criticat pozițiile partidului față de partenerii occidentali ai României și a invocat inclusiv sprijinul acordat lui Călin Georgescu, care a făcut în trecut declarații controversate despre bazele militare americane din România.

„Sau că îl susține pe un anume Georgescu, care a zis că Deveselu este o rușine diplomatică pe care o va reevalua? Sau că îl susține pe un anume Georgescu care a zis că Baza Kogălniceanu este construită pentru a ataca Rusia?”, a declarat președintele.

AUR, deranjat de ironiile lui Nicușor Dan la adresa lui Călin Georgescu

Replica nu a fost trecută cu vederea de AUR. În comunicatul transmis după conferință, partidul îl critică pe președinte pentru felul în care s-a referit la Georgescu și îi reproșează că face ironii la adresa unui om care nu a fost condamnat.

„La fel de gravă este ironia sa la adresa lui Călin Georgescu, numit de la tribuna Administrației Prezidențiale «un anume Georgescu». Vorbim despre un cetățean care a câștigat primul tur al prezidențialelor din 2024 și se află astăzi în arest preventiv, fără să fi fost condamnat”, se arată în comunicatul AUR.

Partidul consideră că Nicușor Dan ar fi trebuit să fie mai atent la cuvintele folosite, mai ales că a vorbit în trecut despre importanța respectării prezumției de nevinovăție.

„Bizarul conducător al statului eșuat poate să îi conteste ideile, dar cum se împacă această atitudine cu propriile declarații despre prezumția de nevinovăție? Ce respect pentru justiție demonstrează șeful statului când îl transformă într-o țintă a ironiilor pe un om aflat într-o situație judiciară atât de gravă?”, transmite AUR.

Nemulțumirile partidului nu se opresc aici. AUR îl critică pe Nicușor Dan și pentru răspunsul dat când a fost întrebat dacă, în perioada în care era primar al Capitalei, ar fi aprobat protestul anunțat pentru sâmbătă, 14 noiembrie, în Parcul Izvor.

Partidul lui Simion spune că răspunsul său a lăsat impresia că ar fi fost de acord cu refuzul organizării manifestației și îi amintește președintelui că el însuși a participat, de-a lungul anilor, la numeroase proteste: „Dreptul la întrunire nu poate depinde de simpatia autorităților față de cei care protestează. Un fost protestatar ajuns locatarul de la Cotroceni ar trebui să înțeleagă asta primul”.

AUR îi cere lui Nicușor Dan dovezi că partidul ar fi dus România la dezastru economic

O altă declarație care a stârnit reacția AUR a fost cea privind consecințele unei eventuale guvernări a partidului. Nicușor Dan a susținut că, dacă AUR ar fi ajuns la putere, România ar fi fost retrogradată de agențiile de rating în numai o săptămână.

„AUR la guvernare ar fi însemnat într-o săptămână retrogradarea ratingului de țară”, a afirmat președintele.

AUR contestă această afirmație și îi cere să arate documentele care ar demonstra că venirea partidului la guvernare ar fi provocat o asemenea reacție din partea agențiilor internaționale.

„Îi cerem să prezinte documentele: unde au afirmat Fitch, Standard & Poor’s sau Moody’s că AUR este un pericol pentru finanțele publice? Care raport demonstrează că România ar fi fost retrogradată într-o săptămână?”, se arată în comunicat.

Partidul spune că nu poate fi făcut responsabil pentru problemele economice ale României, câtă vreme nu a fost niciodată la guvernare. În schimb, AUR dă vina pe partidele care au condus țara și pe care Nicușor Dan continuă să le susțină.

„Cine a produs aceste dezechilibre? AUR, care nu a guvernat niciodată, sau partidele care au condus România și pe care bizarul conducător al statului eșuat continuă să le gireze?”, întreabă reprezentanții partidului.

AUR îi mai reproșează președintelui că vorbește despre riscul unei crize economice provocate de o posibilă guvernare a partidului, în timp ce românii se confruntă deja cu taxe mari, facturi tot mai greu de plătit și scăderea puterii de cumpărare. În opinia partidului, Nicușor Dan ar trebui să explice mai degrabă cine este responsabil pentru situația economică actuală și de ce promisiunile privind taxele, salariile și pensiile nu au fost respectate.

„Domnule locatar de la Cotroceni, puteți inventa oricâte scenarii despre dezastrul pe care l-ar fi provocat AUR. Dar deficitul este real, criza economică este reală, iar românii plătesc deja pentru deciziile celor aflați la putere. Înainte să ne explicați cine ar putea distruge România, explicați-le românilor cine a adus-o în situația de astăzi”, se arată la finalul comunicatului.