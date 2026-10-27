AUR vrea ca Balvanyos să devină Bălvăniș. Opt senatori au depus un proiect de schimbare a numelui stațiunii: "Prezintă dificultăți"

Imagine din Băile Balvanyos. Foto: Hepta

Opt senatori ai partidului AUR au înregistrat un proiect de lege care modifică numele stațiunii balneoclimaterice Balvanyos din județul Covasna. Inițiativa legislativă solicită ca, în toate documentele și comunicările oficiale ale statului român, "Balvanyos" să fie înlocuit cu "Bălvăniș".

Dacă este adoptat, proiectul va obliga la modificarea mai multor acte normative. Printre acestea se numără Legea nr. 526/2003 privind programul național "Schi în România" și Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 referitoare la normele de atestare a stațiunilor turistice.

Inițiatorii acestui demers sunt parlamentarii AUR Evdochia Aelenei, Andrei Busuioc, Gheorghe-Adrian Cătană, Valentin-Rică Cioromelea, Mircea Dăneasă, Andrei-Emil Dîrlău, Andrei Hangan și Ionuț Neagu.

Parlamentari AUR: Forma actuală a numelui stațiunii prezintă dificultăți

În expunerea de motive care însoțește proiectul, parlamentarii AUR invocă fonetica și normele ortografice ale limbii române literare. Ei susțin că Balvanyos este singurul toponim din România care, în întrebuințările oficiale, se pronunță diferit față de forma în care este scris.

"Această formă prezintă dificultăți în sensul pronunțării literei s ca ș, a literei y ca i și a literei n ca n palatalizat (prin apropierea limbii de cerul gurii, n.r.), în condițiile în care normele stabilite de Academia Română admit folosirea literei y doar în unele nume de locuri străine și nu permit atribuirea altor valori fonetice pentru literele n și s", explică documentul.

Inițiatorii mai spun că locuitorii din zonă și turiștii români folosesc în vorbirea curentă forma "Bălvăniș", pe care parlamentarii o consideră toponimul istoric corect. În expunerea de motive se menționează că acest nume provine de la substantivul cu circulație regională "bălvan" (sau "bâlvan"), care înseamnă butuc mare de lemn, bârnă sau trunchi de arbore.