Bogdan Ivan a preluat funcţia de vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor: „Cu gândul la oameni îmi asum această nouă etapă profesională”

Bogdan Ivan spune că va continua să susțină investițiile, dezvoltarea economiei și simplificarea administrației. Sursă foto: Facebook - Bogdan Ivan

Social-democratul Bogdan Ivan a preluat funcţia de vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, în locul Nataliei Intotero, care a preluat portofoliul de ministru al Mediului. „În Parlament voi lucra pentru ca problemele comunităților să se regăsească în deciziile pe care le luăm. Cu gândul îmi asum această nouă etapă profesională”, a transmis Bogdan Ivan.

„Astăzi am fost ales Vicepreședinte al Camerei Deputaților. Primul meu gând nu a fost la funcția pe care o voi ocupa, ci la locurile și oamenii care au așteptări de la mine.

La Bistrița-Năsăud. La oamenii care m-au cunoscut înainte de orice funcție, care mi-au acordat încrederea lor și cărora vreau să le pot spune, de fiecare dată când ne întâlnim, ce am reușit să fac.

Am văzut ce înseamnă pentru o familie un drum modernizat, o școală mai bună sau un spital în care să primească îngrijirea de care au nevoie. Am cunoscut antreprenori care vor să investească și să creeze locuri de muncă, dar care se lovesc de proceduri inutile. Și tineri care își doresc să își construiască viitorul aici, acasă”, a scris Bogdan Ivan, pe pagina sa de Facebook.

El a mai precizat că va continua să susțină investițiile, dezvoltarea economiei și simplificarea administrației.

„Pentru mine, fiecare funcție publică trebuie să însemne mai multă putere de a rezolva astfel de probleme, nu mai multă importanță personală.

Experiența din Guvern mi-a arătat cât de mult contează să îți asumi decizii și să urmărești proiectele până când devin realitate.

Voi continua să susțin investițiile, dezvoltarea economiei și simplificarea administrației. Iar în Parlament voi lucra pentru ca problemele comunităților să se regăsească în deciziile pe care le luăm.

Îi mulțumesc președintelui Sorin Grindeanu pentru încredere și susținere, precum și colegilor din PSD.

Le mulțumesc în mod special colegilor din echipa PSD Bistrița-Năsăud, alături de care am muncit pentru județul nostru, și tuturor oamenilor de acasă care mi-au fost alături.

Peste ani, nu vreau ca oamenii să își amintească ce funcții am avut în CV. Vreau să poată arăta spre ceva construit și să spună: asta a rămas după Bogdan Ivan.

Cu gândul la oameni îmi asum această nouă etapă profesională!”, a încheiat Bogdan Ivan.